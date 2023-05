Di moda ed economica, la nuova borsa indossata da una Reale perfetta per la primavera

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, tutti gli occhi sono puntati sulle Royal Family del Mondo. Soprattutto sui look di regine e principesse che sfoggiano mise e accessori super desiderati.

Al centro torna la nobiltà. Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, l’attenzione si sposta sui look che sono stati indossati per la cerimonia. Sui social e sui vari giornali sono circolate tantissime foto degli outfit dei reali che hanno assistito all’incoronazione. Non solo Reali, ma anche personalità di spicco come ad esempio Katy Perry, che non trovava il suo posto a sedere all’interno dell’abbazia. Fortunatamente, la cantante ha rassicurato i fan con tweet dicendo di aver trovato il suo posto. Insomma, una cerimonia che ha intrattenuto il nostro weekend e che ci ha fatto innamorare ancora di più del mondo Royal.

Tutti i Reali del Mondo

Come abbiamo notato non esiste solamente la Famiglia Reale inglese, ma ce ne sono diverse sparse nel Mondo. Abbiamo quelli del Nord, con la Danimarca, la Svezia, la Norvegia. Poi abbiamo incontrato i Reali del Buthan, del Giappone, di Spagna, Olanda, Giordania, Monaco, Belgio. Insomma c’erano praticamente quasi tutte le famiglie reali del Mondo. Non mancavano poi le varie istituzioni. Una grande festa a colpi di stile.

Di moda ed economica, la nuova borsa di Letizia di Spagna

Letizia Ortiz, Regina Consorte di Spagna, ha sfoggiato un look barbie all’incoronazione di Re Carlo III e ha incantato veramente tutti. Invece, per ricevere il presidente della Colombia Gustavo Francisco Petro e la moglie Veronica Alcocer, la Regina ha sfoggiato un look candido e perfetto per la primavera.

La scelta infatti è ricaduta su un look bianco con girocollo e ricami. Ai piedi slingback color carne e gioielli delicati. Infine, la borsa Furla: una minibag in pelle con stampe floreali che dona un giusto tocco di colore alla mise candida e pura della Reale.

Una bag che però non dobbiamo assolutamente destinare solo a queste situazioni istituzione. Perché la borsa di Furla è perfetta per qualsiasi tipo di occasione. Un prodotto eccellente che si aggira su una cifra giusta.

Infatti la borsa di Letizia disponibile in diversi colori è la Furla 1927 che va dai 325 fino ai 415 euro. Non resta allora che scoprirla e indossarla. Una mini bag che è perfetta appunto per le occasioni eleganti, quindi anche cerimonie, ma anche per occasioni più casual. Di moda ed economica, la nuova borsa di Letizia di Spagna.

