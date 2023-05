Vedere e scoprire posti nuovi durante il fine settimana è un’ottima idea, ma non sempre sappiamo dove andare. Se ci troviamo nei pressi di Firenze, ecco un suggestivo castello medievale da visitare assolutamente.

Non tutti hanno visitato lo straordinario castello medievale vicino Firenze, avvolto da una leggenda di passione e fantasmi.

Spesso impieghiamo tantissimo tempo per organizzare un semplice fine settimana o gita fuori porta, sperando di trovare l’offerta migliore per risparmiare. L’obiettivo per molti è visitare luoghi suggestivi, ricchi di storia, che possano sorprenderci. Se vogliamo superare i confini italiani rischiamo di spendere cifre più alte e di impiegare più tempo negli spostamenti. Qualora ci fosse qualche offerta interessante sarebbe bello immergersi nelle atmosfere singolari dei castelli di Londra, Edimburgo e Bran. Ciò che accomuna questi misteriosi luoghi sono i miti a cui sono legati, storie che incuriosiscono e che rendono l’antica dimora ancora più affascinante. Ma non scordiamo che se siamo attratti da queste atmosfere, potremo trovarle anche in Italia.

Non tutti hanno visitato lo straordinario castello medievale della Toscana immerso nel verde

Sono tantissimi i castelli italiani legato a leggende misteriose, alcuni nascondono passaggi segreti e hanno fortezze più o meno imponenti. Molti sono famosi perché scenario di storie antiche tragiche e misteriose vicende, acquistano un’aura del tutto particolare. Per il weekend potremmo andare in Toscana e scegliere tra numerosi castelli avvolti dal mistero, come quello noto di Vicari a Lari. Posto nelle colline pisane, l’imponente edificio ha mura alte e fu sede del Tribunale dell’Inquisizione e poi carcere. Pare che alcuni personaggi di varie epoche vaghino ancora oggi tra le stanze. Misteri e fantasmi avvolgerebbero un’altra incredibile proprietà che sembrerebbe fu teatro di una struggente storia d’amore.

Si trova vicino Fiesole ed è immersa nel verde questa splendida dimora che risale a poco più dell’anno Mille. Non tutti hanno visitato lo straordinario castello medievale di Vincigliata, a pochi passi da Firenze, in una scenografia che lascia senza fiato. Posizione e giardino unici, esteticamente bello e maestoso, il castello fu dimora di diverse famiglie, poi ristrutturato e anche campo di prigionieri di guerra. Gli interni eleganti fecero da sfondo ad una storia d’amore e di passione che ha come protagonisti Bianca degli Usimbardi e Uberto del Mezzecca.

Come Romeo e Giulietta

Un po’ come Romeo e Giulietta, dovevano nascondere il loro amore per colpa delle famiglie nemiche. Ma quando il cavaliere salva la vita al padre della giovane donna, viene concesso il matrimonio. La storia purtroppo non finisce bene, visto che Uberto viene ucciso dai parenti rivali e la giovane Bianca morì di dolore poco dopo. Ma ciò che rende questa storia ancora più da brividi è che qualcuno avrebbe visto lo spirito della sposa vagare nelle stanze. Al di là di questa affascinante leggenda di fantasmi, il castello merita una visita per la sua estrema bellezza, oggi è una location per diversi tipi di eventi.