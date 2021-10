La moda fa dei giri immensi, cambia le tendenze, propone nuove idee e poi torna sui suoi passi. E forse non c’è aspetto più interessante, intrigante e bello di questo mondo. Non è raro, infatti, che si ripropongano abiti del passato sulle passerelle di oggi. Magari si tratta di capi e accessori rivisitati o modificati per essere più adatti al Mondo contemporaneo. Ma comunque si percepisce quel tocco vintage e nostalgico che riesce sempre a conquistare il cuore della maggior parte di noi. L’aspetto ancor più positivo di questa tendenza della moda di tuffarsi nel passato, poi, risiede anche nel fatto che potremmo avere molti vecchi abiti nel nostro armadio. Infatti, tanti di noi, inguaribili romantici, non sono mai riusciti a gettare via i vestiti di quando erano giovani. E forse abbiamo fatto la scelta migliore, perché oggi potrebbero tornarci molto utili.

Praticamente nessuno se lo aspettava ma questa fantastica giacca anni Ottanta sta spopolando come non mai

Come abbiamo appena notato, quindi, la moda torna sempre indietro e riesce a riproporre capi che sembravano ormai caduti nell’oblio. Questo, tra l’altro, può accadere con qualsiasi abito, borsa o paio di scarpe. Per esempio, di questo avevamo parlato in un nostro precedente articolo. E soprattutto qui avevamo notato come un accessorio del passato, che sembrava ormai più che datato, sia tornato alla ribalta ultimamente, conquistando l’attenzione di tantissime persone. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato il ritorno in grande stile di un paio di scarpe che forse molti di noi non si sarebbero mai aspettati di rivedere nelle vetrine e nei negozi.

Il capo degli anni Ottanta di cui stiamo parlando e che è finalmente tornato

Continuiamo oggi ad aggiornare la lista dei grandi ritorni. E guardiamo esattamente un capo in particolare che sta davvero facendo faville e che potremmo aver conservato. Magari per affetto o per la speranza che tornasse di tendenza, molti potrebbero averlo ancora nel proprio armadio. Si tratta della giacca laminata. Quest’ultima andava tantissimo negli anni Ottanta (e anche nei Novanta faceva ancora la sua bella figura). Ma poi, di colpo, sembrava essere sparita nel nulla, con poche apparizioni negli anni successivi. Proprio per questo praticamente nessuno se lo aspettava ma questa fantastica giacca anni Ottanta sta spopolando come non mai.

Infatti, sembra che negozi e passerelle la stiano riproponendo con grande orgoglio. E se non dovessimo più sapere come abbinarla per i troppi anni trascorsi, nessun problema. Un look semplice e d’effetto è sempre la scelta giusta. Un pantalone nero con degli stivaletti alti e una camicetta bianca staranno benissimo con la nostra vecchia giacca.

