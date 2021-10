Uno dei problemi più spinosi che affrontano tutti coloro che si occupano della casa con cura e dedizione è sicuramente quello delle piastrelle.

Infatti, quella delle piastrelle sporche di grasso o con le fughe annerite è una vera e propria lotta casalinga. Non si fa in tempo a pulirle che già è necessario ricominciare dall’inizio. Lo spazio tra le mattonelle, soprattutto, può risultare davvero difficile da pulire con efficacia. Si tratta di annerimenti causati da umidità, da muffa o da polvere. Su mattonelle bianche o, comunque, di colore chiaro il fastidio provocato da questi annerimenti è ancora maggiore per via delle antiestetiche strisce prodotte sulla parete. In molti, quindi, si domandano come pulire le fughe efficacemente e senza eccessiva fatica. Esiste un incredibile metodo per sbiancare le fughe delle piastrelle con poca fatica e senza spendere soldi.

Una attenzione particolare va data alle piastrelle del bagno. Infatti si tratta della stanza più esposta alla presenza di germi e batteri che favoriscono il proliferare di muffa.

Si consiglia di dedicare un po’ di tempo ogni settimana alla pulizia delle fughe delle piastrelle per evitare diventino eccessivamente nere e difficili da pulire. Questo nonostante si tratti, insieme alla pulizia del forno, di una delle faccende domestiche meno piacevoli di sempre.

Cosa fare

Il metodo più classico per pulire efficacemente le fughe delle piastrelle è quello di utilizzare uno sgrassatore universale. Un prodotto acquistabile per pochi euro in qualsiasi supermercato andrà più che bene. Oltre a questo sarà utile munirsi di un vecchio spazzolino e di un panno o spugna.

Il detergente andrà spruzzato sulle fughe tra le mattonelle e lasciato agire per qualche minuto. Per una maggior pulizia si consiglia di non rimuovere il prodotto prima che siano trascorsi cinque minuti. Dopo aver rimosso il tutto con una spugna o panno risciacquare con acqua pulita e ripetere l’operazione.

Modo naturale

Nel caso in cui non si avessero detergenti a disposizione ma si avesse, comunque, l’urgenza di procedere alla pulizia esiste un metodo naturale da utilizzare.

Un rimedio naturale che sarà preferibile non utilizzare su piastrelle in materiale delicato o colorate è l’aceto unito al bicarbonato.

Sarà sufficiente unire in una ciotola del bicarbonato insieme all’aceto di mele o di uva da mescolare con un cucchiaio.

Una volta creato il composto utilizzare uno spazzolino e cominciare a strofinare sulle fughe delle piastrelle. In seguito, rimuovere con una spugna o un panno morbidi.

In molti sanno di poter utilizzare una spazzola per le pulizie domestiche o un vecchio spazzolino da denti. Sono, però pochi quelli che decidono di utilizzare uno spazzolino elettrico. Infatti se da un lato potrebbe sembrare folle è evidente che l’utilizzo, con le dovute precauzioni, di questa tipologia di spazzolino potrebbe facilitare molto le operazioni.

Le fughe torneranno pulite in un attimo, le nostre piastrelle splenderanno e questo ci permetterà di fare un figurone con ospiti. Sarà sufficiente utilizzare uno spazzolino elettrico magari vecchio o ormai obsoleto che, però, ricoprirà perfettamente il ruolo.