Quanto sembrano lontani i tempi in cui premevamo il tasto “Rec” per registrare le canzoni dalla radio. Con quelle mitiche musicassette, trionfo della plastica, che potevano contenere così tante canzoni. O almeno così ci sembrava da ragazzi. Poi arrivò il CD e sembrò che la tecnologia ci stesse regalando un’invenzione insuperabile. Oggi nessuno o quasi ascolta più la musica con i vecchi sistemi. A meno di non usare i mitici dischi in vinile, il cui fascino non scomparirà mai. Vedremo in questo articolo dei nostri Esperti come fare un pieno di musica gratis scaricandola facilmente su questi siti che davvero in pochi conoscono.

Non solo Amazon e Spotify

Amazon, il colosso della e-commerce americano, è davvero presente in qualsiasi forma di ricerca. Nel ramo della musica, molti stanno utilizzando anche Spotify. Tra le alternative allo streaming scopriamo di seguito quelle che trovano pareri positivi da parte degli utenti che le starebbero utilizzando.

Quali sono le difficoltà nello scaricamento della musica gratuita

Spesso ci fermiamo di fronte alla possibilità di scaricare musica gratuitamente per la paura che ci venga richiesta prima o poi la carta di credito. Indubbiamente questo è un passaggio che potrebbe denotare quantomeno un sito a pagamento, anziché gratuito. Senza considerare le eventuali possibili frodi che potrebbe nascondere.

L’elenco che forniamo ai nostri lettori è quanto emerge invece dagli stessi utenti del web e dalle loro preferenze. Ed è per questo puramente indicativo.

Un pieno di musica gratis scaricandola facilmente su questi siti che davvero in pochi conoscono

Oltre alle applicazioni dei grandi colossi, gli utenti consigliano Bee MP3 col simbolo di un’ape con le cuffie. Un sito che ben funziona già da qualche anno e che permetterebbe di scaricare musica gratuitamente in versione MP3. Collegandosi alla home page avremo la possibilità di cercare i brani desiderati e procedere al download nella pagina dedicata.

MP 3 Juices è un altro sito particolarmente apprezzato dagli utenti perché molto semplice e intuitivo. Anche in questo caso procederemo semplicemente con la ricerca per avviare poi il nostro download. Se, vogliamo invece semplicemente ascoltare il brano, ci basterà premere il classico tasto play.

Infine, se ci piace particolarmente la musica mixata e un sound giovanile, ecco il sito che fa per noi. Si chiama ccMixter e dà la possibilità di scaricare tutte quelle canzoni mixate che non siano protette da “copyright”. Tra tutti quelli citati è forse il sito meno semplice da utilizzare, ma non per questo difficile.

