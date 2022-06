Esistono due categorie distinte di persone tra chi ama viaggiare. C’è chi preferisce i luoghi classici e rinomati come le città d’arte, i borghi premiati e le spiagge più famose e celebrate. C’è chi, invece, ama esplorare alla ricerca di perle nascoste fuori dalle tradizionali rotte turistiche. Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare nuovi suggerimenti proprio a questi ultimi. Perché praticamente incontaminate, queste 4 calette italiane promettono di farci innamorare dal primo momento grazie al loro mare e ai paesaggi. E visitarle significa immergersi in un’atmosfera di pace e relax ideale per ricaricare le energie.

Fiordo di Furore è una perla tutta da scoprire

La Costiera Amalfitana è una delle mete turistiche più gettonate al Mondo. Questo, però, non significa che non ci siano angoli incontaminati che resistono all’invasione dei turisti. Uno dei più belli in assoluto è il Fiordo di Furore. Basti pensare che la sua caletta dal 1997 fa parte del patrimonio UNESCO. Il Fiordo è un luogo da sogno incastonato nella roccia e circondato da uno spettacolo naturale unico. La cornice ideale per la piccola spiaggia di 25 metri che si specchia sul mare cristallino.

La Cala di Mezzanotte è la meta perfetta per chi ama l’avventura

Spostiamoci in Basilicata per scoprire un’altra caletta davvero magica. Stiamo parlando della Cala di Mezzanotte, piccola spiaggia totalmente incastonata tra le rocce nei pressi di Maratea. Se amiamo il relax e le acque cristalline è la meta che fa per noi. Possiamo infatti raggiungerla soltanto via mare. Tutte da esplorare anche le quattro grotte che circondano la spiaggia principale.

Praticamente incontaminate, queste 4 calette italiane ci faranno innamorare a giugno con acque cristalline e panorami da sogno e ci regaleranno assoluto relax

Le Isole Tremiti sono rinomate per l’elevata concentrazione di spiagge meravigliose e poco frequentate. Tra tutte quelle che ci sono merita assolutamente una visita Cala Spido. La troveremo nell’isola di San Domino e potremo tranquillamente raggiungerla a piedi partendo dal porto. Un cammino semplice e adatto a tutti che ci porterà in una cartolina in cui il verde della natura contrasta con acque quasi trasparenti.

Spostiamoci più a Nord, e più precisamente in Toscana, per scoprire il paradiso dello snorkeling. Stiamo parlando di Cala del Gesso, nei pressi del Monte Argentario. Raggiungere Cala del Gesso non è semplicissimo ma se non temiamo la fatica è una meta imperdibile. Le acque cristalline, la pace e il meraviglioso fondale ci ripagheranno di ogni sforzo fatto.

