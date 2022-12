Pratica, semplice ed economica ecco la soluzione per pulire i fari dell’auto ed eliminare gli aloni

Regalare dei prodotti per la pulizia dell’auto potrebbe essere un’idea alternativa sotto l’albero di Natale. Scopriamo quali.

Andremo a vedere proprio in questo articolo qualche idea per fare felice il papà, il nonno o il marito che abbiano cura della macchina come se fosse una persona. Idee alternative e che rappresentano davvero un jolly per chi ha l’imbarazzo della scelta. Senza occuparci però in questo caso direttamente di un regalo, andremo a vedere una miscela semplicissima per rimuovere lo sporco dei fari della macchina. D’estate quotidianamente assaliti dai moscerini e dagli insetti, d’inverno dagli schizzi di pioggia, neve e da tutte le pozzanghere che incontriamo lungo il cammino. Andiamo allora a scoprire assieme questa miscela economica ma davvero utile e pratica per la pulizia delle auto di casa.

La miscela naturale ma semplicissima per combattere i vetri opacizzati

Partiamo dall’operazione più difficile: combattere l’opacizzazione dei vetri e dei fari di una macchina non più giovanissima. Cosa che accade molto spesso, a causa dell’usura di tutta la parte che circonda il faro e che permette agli agenti esterni di inserirsi in maniera permanente.

Ecco allora che ci muniremo di un dosatore dotato di spruzzino e una semplicissima miscela di bicarbonato e aceto. Spruzziamo direttamente sul faro, anche per più volte, dotati comunque di un panno o di una spugna che non rischino di graffiare il vetro. Quest’operazione potrebbe essere efficace proprio su quei fanali che si sono ingialliti col tempo e opacizzati.

Pratica, semplice ed economica ecco la soluzione per pulire i fari dell’auto con 2 ingredienti

Torniamo quindi alla soluzione più semplice, per la rimozione invece dello sporco su di fari non ancora permanentemente opacizzati. In questo caso ci servirà sempre il nostro dosatore con lo spruzzino, ma questa volta con un contenuto pari di acqua e aceto. Miscela che andrà non solo a pulire per bene i nostri fari, ma che potrebbe essere tranquillamente usata anche come liquido lavavetri. L’aceto infatti non andrà a intaccare la carrozzeria, nemmeno quella con la vernice più delicata in assoluto. Una volta effettuata l’igienizzazione, possiamo passare al lavaggio vero e proprio della vettura, risciacquando poi con acqua abbondante.

Regali alternativi molto graditi per tutti coloro che amano l’auto

Ma non dimentichiamo la promessa fatta all'inizio ai nostri Lettori, con qualche consiglio tecnico per i regali di Natale del settore auto. Ovviamente per chi ha budget importanti, un regalo davvero apprezzato potrebbe essere tutto ciò che riguarda l'amplificazione e il miglioramento del suono nella vettura. Da sempre, gli appassionati di auto, adorano sentire la musica, con delle "soundbar" o delle casse come se fossero a casa davanti al televisore.

Attenzione però che in molti mercati extra italiani sta andando alla grandissima una telecamera da attivare all'interno dell'abitacolo e in prossimità dello specchietto posto sopra il cruscotto. Registrerà ininterrottamente durante i nostri viaggi, cogliendo eventualmente anche particolari importanti per la sicurezza dei viaggiatori. E non dimentichiamo quello che da sempre è forse il regalo meno bello, ma anche il più utile: un avviatore portatile nel caso in cui l'auto sia in panne. Regalo assolutamente gradito soprattutto a tutti coloro che fanno tanta strada e magari non hanno un'auto nuovissima.