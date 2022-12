Pessima settimana per il Ftse Mib che deve vacillare alcuni capisaldi che avevano sostenuto il rialzo degli ultimi mesi. Quindi, sul Ftse Mib la carica degli orsi potrebbe compromettere il rialzo di medio/lungo e annullare l’ormai tradizionale rally natalizio.

Le prime due sedute della settimana avevano probabilmente illuso i tori di Piazza Affari. Si è trattato appunto, però, di un’illusione. Dopo avere segnato nuovi massimi, infatti, le quotazioni si sono avvitate su loro stesse e, complici le decisioni delle Banche centrali, accelerato al ribasso, confermato lo scenario ribassista di cui parlavamo settimana scorsa.

Naturalmente, quindi, anche a livello settimanale abbiamo assistito a un importante ribasso come non si vedeva da metà settembre. Andiamo, quindi, ad analizzare in dettaglio la situazione sul time frame settimanale e su quello giornaliero.

Sul Ftse Mib la carica degli orsi potrebbe compromettere il rialzo di medio/lungo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la settimana del 16 dicembre con un seduta che ha visto un ribasso dello 0,25% a quota 23.680. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso del 2,59%.

Il tentativo fallito dei tori di invertire la tendenza di breve in corso sul Ftse Mib è evidente dal grafico giornaliero dove si può notare come la seduta di giovedì 15 dicembre ha clamorosamente fallito l’incrocio rialzista. La naturale conseguenza di questo fallimento è stata la seduta di venerdì anch’essa al ribasso. Tuttavia va notato che le quotazioni sono riuscite a risalire dai minimi. A questo punto potrebbero essere decisive le prossime sedute di settimana prossima.

Sul time frame settimanale il rialzo è ancora in corso, ma sta perdendo sempre più forza. A questa conclusione si arriva guardando la media di breve (linea blu) che sta girando al ribasso e potrebbe portare a un incrocio ribassista. Fare molta attenzione, quindi, quanto succederà nelle prossime settimane fino a fine anno potrebbe avere un impatto sul primo trimestre del 2023.