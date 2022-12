Dopo le occasioni del Black Friday e del Cyber Monday gli italiani nonostante la crisi stanno cercando le offerte per i regali di Natale. Scopriamo quali.

Ma, in tante regioni anche Santa Lucia rappresenta l’occasione per fare un pensiero con tanto di pacchetto regalo. E, in questo nostro articolo ci occuperemo del cellulare che sta facendo impazzire i fan e sta facendo incetta di vendite in tutto il Mondo. Ma, perché non sia pubblicità occulta, i nostri Lettori avranno anche la possibilità di leggere le caratteristiche di altri 2 smartphone molto apprezzati e venduti. Potrebbero rappresentare il regalo del momento.

Uno dei telefoni più apprezzati per chi ha un budget importante

Prima di vedere però il cellulare che per gli utenti rappresenterebbe la scelta migliore per qualità-prezzo, spulciamo tra i più costosi. Resiste all’acqua, ma anche alla polvere e alle botte il recentissimo Samsung Galaxy S22. Siamo attorno ai 700 euro, che potrebbero calare in vista delle prossime feste, ma comunque un budget importante. Schermo super luminoso e grafica eccellente, processore in stile cervellone marziano per questo smartphone che rappresenterebbe sicuramente un gran regalo per chi cerca la qualità e non ha problemi d portafoglio.

Ecco lo smartphone che sta facendo innamorare e impazzire il Mondo senza costringere a spese folli

Un recente sondaggio internazionale tra gli appassionati di smartphone ha collocato il Redmi 9 Xiaomi in vetta alla classifica. Ovviamente nella fascia prezzo tra i 100 e i 150 euro. Cifra abbastanza alla portata di tutti, con un sistema operativo però davvero all’avanguardia. Buona la risoluzione dei pixel, con tante funzioni che non hanno nulla da invidiare a “colleghi” più costosi e blasonati. 13 megapixel per una fotocamera all’altezza delle aspettative più esigenti.

Il cellulare che piace di più agli over 60

Ecco lo smartphone che sta facendo innamorare e impazzire il Mondo con un prezzo clamoroso ma con un rivale per gli over 60. Parliamo di Amico Smartphone XL di Brondi, che piace molto ai non più giovanissimi, magari legati ancora alla moda anni ’70. Ci vuole un po’ di dimestichezza con la tecnologia, ma l’utilizzo è davvero semplice. Apprezzato anche per una discreta autonomia della batteria, per una buona connettività e per un display extra large. Qui numeri, parole e figure sono il top per coloro che non appartengono più alle fasce più giovani, ma non vogliono rinunciare al telefonino di ultima generazione. Se siamo alla ricerca di regali per le feste, attenzione a questi splendidi mercatini che possono riservarci delle incredibili sorprese.