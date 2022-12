La moda per il prossimo anno prende ispirazione da qui e noi non possiamo che amarla

Nuovo anno, nuova tendenza. Per l’inverno del 2023 i nostri look saranno molto vicini a un determinato mondo. I look college tornano di moda. Ma come possiamo crearne uno a casa con i capi che abbiamo già?

Ormai siamo arrivati agli sgoccioli e a breve sarà ufficialmente il 2023. Con il nuovo anno arrivano i nuovi propositi, ma anche una nuova moda. Un nuovo stile accenderà i nostri look. Dato che stanno tornando di moda moltissimo gli anni Duemila, il nuovo trend è una diretta conseguenza.

Dalle serie TV al fashion, o viceversa

Minigonna, camicie, maxi cardigan e varsity jacket tornano di moda e questo significa una cosa sola. Per il prossimo 2023 il look college sarà il preferito. Un trend moda che però ci è stato mostrato moltissimo anche in televisione con delle particolarità. Mercoledì Addams indossa dei look college dall’anima dark. Nella serie TV Elite di Netflix i protagonisti indossano delle divise che possono poi personalizzare. E infine binomio school e fashion si incontra ed esplode nella serie TV Gossip Girl 2 di HBO Max.

Insomma, sembra proprio che il look university andrà di gran moda. Ci sono alcuni capi che ci riportano immediatamente a quella dimensione estetica, come la minigonna per lei o la varsity jacket per lui. Vediamo in che modo possiamo abbinare alcuni capi che abbiamo in casa creando così un look college. Outfit da sfoggiare quando vogliamo.

La moda per il prossimo anno 2023 si ispira ai look college

Torna lo stile cum laude e noi possiamo solo che amarlo. Fantasie tartan, polo da rugby, cardigan con le iniziali della confraternita e varsity jacket della squadra di football. Ci sono alcuni elementi chiave su cui possiamo costruire il nostro look. Il resto poi sarà nostro gusto personale. Un look per l’inverno, ad esempio, potrebbe essere un maxi cardigan con dei ricami, sotto un vestito chemisier che possiamo decorare con una cravatta maschile. Per completare il look alla fine stivale alto in pelle e cappellino da baseball.

Oppure possiamo indossare jeans low waist, maxi felpone che riporta la scritta di qualche college USA e sopra un piumino bomber oppure una varsity jacket. Per un look invece più raffinato possiamo optare per una giacca pied-de-poule, camicia e minigonna, tutto abbinato con mocassini e gambaletto. Per lui, oltre al jeans, possiamo indossare anche dei pantaloni chino beige abbinati a delle polo con sopra maxi cardigan e giacca jeans con l’interno teddy.

I look che possiamo creare sono veramente tanti e basterà guardare qualche serie TV con protagonisti dei ragazzi che vanno al college per creare subito il nostro. Outfit che possiamo rendere personale in qualsiasi momento. Per di più sono degli abbinamenti che possiamo sfoggiare in qualsiasi occasione, anche quando facciamo la passeggiata nel Villaggio di Natale, proprio perché di gran tendenza. Ed ecco che la moda per il prossimo anno, il 2023, si ispira ai look college.