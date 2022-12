Regali di Natale economici, 5 idee last minute a meno di 20 euro: per giovani e meno giovani

Fare un regalo di Natale con 20 euro può apparire un’impresa, ma ecco alcune soluzioni che potrebbero aiutare nella scelta.

Cosa regalare a Natale? Soprattutto nel caso in cui si cerchino delle idee per regali di Natale a meno di 20 euro le difficoltà potrebbero essere alte.

E allora, in attesa delle abbuffate natalizie, si può fare qualche esempio di soluzione che non deluderà.

Regali di Natale economici, un’esigenza comune

Tuttavia, non è così raro che contingenze (anche economiche) spingano a cercare soluzioni per necessità di questo tipo. Soprattutto se, ad esempio, si è numerosi in famiglia e si devono fare davvero tanti regali e non si ha grande disponibilità economica. Ma può capitare che, in un ambiente lavorativo, ci si scambi dei piccoli doni.

5 idee last minute per il regalo di Natale: l’opzione intramontabile

Sembrerà banale, scontato, ma c’è una soluzione che non tramonterà mai. Regalare un libro consente di stare abbondantemente all’interno del budget. Forse si è entrati nell’epoca degli ebook, ma il fascino e la piacevolezza di un’edizione cartacea continuano a farsi apprezzare.

E non è vero che non piace leggere. Chi in genere non lo fa è perché non è stimolato a dovere. Basterà scegliere un titolo che sia compatibile con le passioni di chi lo riceve, per stimolare la passione per la lettura. Chi ama il calcio, solo per fare esempio, apprezzerà le biografie dei suoi campioni preferiti. E dare la possibilità di leggere potrebbe rappresentare un’occasione per riposarsi da vite sempre più proiettate verso schermi, con annessi occhi stanchi.

Gli accessori dell’abbigliamento

A circa 20 euro non è difficile trovare cappelli invernali. Le temperature rigide li rendono, tra i regali economici, facenti parte del gruppo dei più funzionali. Dovendoli, tra l’altro, indossare ogni giorno o spesso, averne più d’uno è sempre una buona risorsa. Quasi inutile sottolineare che non si fa riferimento a modelli delle griffe più prestigiose, per le quali la spesa sarebbe inevitabilmente più alta.

Sguardo alla tecnologia

L’altro campo in cui andare a cercare sono gli accessori per smartphone. Tutti ne hanno uno e c’è una sterminata lista di componenti che potrebbero trovarsi a basso prezzo. Ci sono le sempre utili powerbank, batterie portatili utili per chi ha spesso problemi di carica con lo smartphone. Attenzione, inoltre, ad altre idee regalo come le cover e i supporti per auto.

Il regalo di Natale per chi si diletta in cucina

Tra i regali di Natale economici entrano a pieno titolo gli strumenti per la cucina. Questi sono una corsia preferenziale per chi ama cucinare. Chi è solito mangiare sano e predilige la cucina, ad esempio, potrebbe gradire molto una mandolina. Si tratta dello strumento che consente, ad esempio, di tagliare le verdure in maniera sottile. Utilissima, non tutti la hanno.

Cosa regalare a Natale? Soluzione 5: gli evergreen

Per i regali di Natale a meno di 20 euro spesso basta focalizzarsi sul ricevente. Chi, ad esempio, ama scrivere, non disdegnerà mai un taccuino tascabile. Chi ha intenzione di iscriversi in palestra avrà piacere a ricevere un set con guanti, polsino o un borsone (se ne trovano per poco di più del budget). E con un portachiavi simpatico raramente si sbaglia, soprattutto per chi li colleziona.