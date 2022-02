La vita ci impone spesso ritmi frenetici, soprattutto quando vogliamo conciliare lavoro e famiglia. Ci sono, bambini che hanno bisogno delle nostre attenzioni e delle nostre cure, e nonni a cui dimostrare il nostro affetto. Inoltre i mille impegni casalinghi e le mille incombenze a cui non possiamo sottrarci. Ci capita spesso di avere poco tempo da dedicare alla cucina. Però magari abbiamo voglia di preparare un piatto sfizioso che sia anche nutriente e che abbia poche calorie. Il piatto che proponiamo è a base di un ortaggio di stagione ricco di nutrienti ma ipocalorico. Il risultato sarà un preparato coreografico con l’aggiunta di ingredienti che lo rendono speciale.

Proprietà nutrizionali

Come base della nostra preparazione usiamo un ortaggio invernale, molto apprezzato per le sue proprietà nutrizionali. È povero di calorie e ricco di vitamine, aiuta a combattere la stitichezza perché, ricco di fibre, favorisce il transito intestinale. È ricco di vitamina C, K ed A. Contiene tra l’altro la luteina, una sostanza appartenente alla famiglia dei carotenoidi che protegge i nostri occhi e combatte l’affaticamento visivo. Uno studio condotto negli USA gli attribuisce anche proprietà antitumorali. Per il momento la sperimentazione è stata fatta sui topi, ma i risultati sono promettenti. È un alimento perfetto per chi sta a dieta perché contiene poche calorie, solo 24 per 100 grammi.

Povero di calorie e ricco di vitamine, aiuta la digestione e combatte la stitichezza, perfetto per un’insalata sfiziosa in una cena per due

L’insalata di broccoli è un piatto semplicissimo, si prepara in pochi minuti e con pochi ingredienti

Insalata di broccoli

Ingredienti per due persone

800 g di broccoli lessati;

4 uova sode;

2 alici sott’olio;

1 manciata di olive nere;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 cucchiaio di aceto balsamico;

sale in quantità moderata;

pepe q.b.

Preparazione

Pulire i broccoli e lessarli in acqua bollente. Moderare il sale perché nella preparazione sono presenti alici e olive nere. Lessare contemporaneamente anche le uova per circa 10 minuti. In una ciotola unire i broccoli bolliti, le uova tagliate a spicchi e le alici spezzettate. Aggiungere una manciata di olive nere, intere o denocciolate. Condire con due cucchiai di olio d’oliva o secondo i propri gusti. Spolverizzare con un pizzico di pepe e aggiungere un cucchiaio di aceto balsamico. Mescolare e servire tiepida o fredda, secondo i gusti. È un piatto scenografico e sfizioso che soddisfa il gusto senza appesantire. Si prepara rapidamente ed è perfetto per una cena a due, o quando arriva un ospite improvviso.