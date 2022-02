È risaputo che trascorriamo molto tempo usando il telefonino, controllando messaggi e chat e trascorrendo la nostra vita sui social.

Spesso questa vita così digitale e di connessione perenne però diventa frenetica e piene di ansie. Infatti spesso l’uso dei social e delle varie app di messaggistica può complicarci la vita anziché semplificarcela. E spesso stare dietro a tutto non è proprio possibile.

Un metodo per semplificare le cose

Ad esempio, potrebbe procurarci molta ansia e stress dover rispondere ai messaggi su WhatsApp perché siamo impegnati in un’altra attività in casa o semplicemente al lavoro.

Infatti, scrivere e inviare dei messaggi su WhatsApp in molti casi potrebbe farci perdere molto tempo e attenzione perché saremmo costretti a rispondere ad una conversazione in corso. E certe conversazioni durano parecchi minuti perché occorrono necessari chiarimenti in alcuni casi.

Quindi per ovviare a questo problema, in molti usano l’invio di messaggi vocali per poter velocizzare la comunicazione. In questo modo il messaggio arriva in maniera più diretta e senza interpretazioni differenti rispetto al messaggio scritto.

Ma, sia ben chiaro che non a tutti piace ascoltare la propria voce sul messaggio e inviarla agli altri. E viceversa.

È per questo che da alcuni anni su WhatsApp esiste una funzione più comoda e rilassante da usare per l’invio dei messaggi. Si tratta della dettatura vocale dei messaggi stessi.

Questa opzione consiste semplicemente nel dettare a voce un messaggio ma nell’inviarlo per iscritto al nostro destinatario.

Come usare la dettatura vocale su WhatsApp e velocizzare l’invio dei nostri messaggi scritti

L’operazione sarà abbastanza semplice da fare e potrebbe diventare davvero una comodità se usata al momento giusto.

Infatti. la dettatura vocale al posto della registrazione a voce di un messaggio potrebbe tornarci utile quando siamo molto indaffarati a fare qualche altra cosa. Infatti, ci sono alcune situazioni in cui mandare dei messaggi vocali non è per nulla funzionale.

Ecco le semplici indicazioni su come usare questa opzione. Sarà sufficiente cliccare dentro la barra del messaggio da inviare e vedremo spuntare la tastiera delle lettere. A questo punto anziché digitare il messaggio sceglieremo l’icona del microfono. Lo schiacceremo e potremo avviare la dettatura vocale.

Le parole si materializzeranno dentro la barra del messaggio proprio come se fossimo stati noi a digitarle. Non è magia, ma tecnologia e dobbiamo imparare ad usarla per semplificarci la vita.

Ecco dunque come usare la dettatura vocale su WhatsApp e ottenere una facilitazione tecnologica nella nostra complicata vita digitale.