Mantenere la calma non è sempre facile. Ci sono infinite situazioni stressanti che ci irritano, ci esasperano e scatenano reazioni esagerate.

Lo stress non è sempre negativo, ma può essere stimolante se mantenuto entro livelli moderati. È il “sale” della vita. Consente al cervello di rigenerarsi e alla memoria di essere più viva.

Ma se la rabbia e l’ansia diventano una costante nella nostra esistenza, finiscono per farci ammalare. Sono emozioni “tossiche” che danneggiano la nostra salute e rovinano le nostre relazioni.

Perché ci arrabbiamo e perché perdiamo il controllo?

Le emozioni “tossiche” sono molto antiche e nascono con l’uomo. Sono regolate dall’’amigdala, un piccolo organo a forma di mandorla, il vero centro emozionale del cervello. L’amigdala ci spinge a comportamenti incontrollati quando avverte situazioni di pericolo.

In fondo ci salva la vita, ma quando i pericoli non sono reali ci tiene continuamente e inutilmente all’erta.

E una situazione stressante e prolungata nel tempo, potrebbe farci ammalare e renderci più vulnerabili.

Pensare come un uomo di successo per mantenere la calma e controllare le situazioni difficili

Come fanno gli uomini di successo a mantenere sempre la calma e a non perdere il controllo della situazione? È questo il segreto per essere protagonisti nella vita.

Uno studio condotto negli Stati Uniti ci fa conoscere le loro strategie che possono diventare nostre.

Vediamo quali sono.

Sono ottimisti e affrontano la vita con atteggiamento positivo. Riescono anche nelle giornate più difficili a spostare il pensiero verso qualcosa di piacevole e a non lasciarsi sopraffare dalla negatività del momento.

Non fanno affidamento solo su se stessi, ma hanno tanti collaboratori con cui condividere la difficoltà e con cui trovare soluzioni originali ed efficaci. Poter contare sul sostegno degli altri farebbe vivere le situazioni di stress con maggiore equilibrio.

Respirano. La respirazione permetterebbe di rilassarsi e di agire sull’autocontrollo. Inspirare e trattenere a lungo l’aria nei polmoni per poi espirare molto lentamente, farebbe acquisire il controllo del proprio corpo.

SI concedono delle pause dal lavoro e ogni tanto staccano la spina. Non si può essere efficienti 24 ore su 24. Bisognerebbe a volte essere capaci di fermarsi e di concedersi delle attività piacevoli, come quella sportiva. Secondo gli esperti lo sport aumenta la produzione di serotonina, considerata la sostanza che genera la felicità e permette di tornare a lavorare con maggiore efficacia.

Dormono un numero adeguato di ore per permettere al cervello di rigenerarsi e di essere più creativo

Pensare come un uomo di successo per mantenere sempre il controllo della nostra vita, può esserci perciò di grande aiuto.