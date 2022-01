I nostri occhi sono degli organi straordinari. Ci permettono di entrare in contatto con il mondo e di ammirarne la bellezza, di conoscere e di scoprire ciò che ci circonda. Niente è più efficace di uno sguardo, per entrare in sintonia con gli altri e capire i loro sentimenti.

In questo periodo gli occhi lavorano duramente ed elaborano migliaia di immagini che provengono dagli schermi, davanti a cui siamo costretti per molte ore al giorno.

Che fare allora per mantenere in buona salute questo prezioso organo che ci accompagnerà per tutta la vita?

Innanzitutto è bene farsi controllare periodicamente da un oculista, anche se non si hanno difetti visivi specifici o patologie oculari. Lo stile di vita e l’alimentazione ci saranno di grande aiuto. Vediamo come.

Non solo spinaci e broccoli ma anche le carote, le zucche e altri colorati alimenti contrastano la stanchezza e rendono felici i nostri occhi

Quanto è importante l’alimentazione per fare felici i nostri occhi? Sicuramente molto.

Attraverso i cibi possiamo assumere vitamine e antiossidanti essenziali per la loro protezione e salute. Scegliere ogni giorno una dieta varia e equilibrata è un ottimo modo per avere tutti i nutrienti necessari e migliorare inoltre il benessere generale. La natura ci viene incontro e in ogni stagione ci offre un’ampia gamma di superfood per proteggerci e rafforzarci.

Carote, prezzemolo e zucche, ci permettono di fare il pieno di carotenoidi, pigmenti vegetali dal colore vivace che hanno funzione antiossidante, neutralizzano i radicali liberi e rafforzano il sistema immunitario. Ridurrebbero la secchezza oculare e il rischio di malattie degenerative.

Lattuga, spinaci, agrumi e kiwi contengono la vitamina C che ha poteri antiossidanti e rinforza il sistema immunitario. Questi alimenti vanno consumati freschi e preferibilmente crudi.

Con fagioli e verdura a foglia facciamo il pieno di vitamine del gruppo B che troviamo anche in uova e cereali.

Mandorle e noci, frutti oleosi e verdura a foglia ci forniscono vitamina E con proprietà antiossidanti.

Applicare la regola del 20-20-20

Quante ore passiamo davanti ai nostri dispositivi? In base a un recente sondaggio si calcola che siano mediamente sei, perché li utilizziamo sia nel lavoro sia nel tempo libero.

Possiamo combattere l’affaticamento visivo facendo della brevi pause. La tecnica del 20-20-20 prevede una pausa di venti secondi ogni venti minuti spostando lo sguardo su oggetti collocati a circa sei metri di distanza.

Sono salutari anche le passeggiate all’aperto perché permettono all’occhio di spaziare e di esercitarsi sulle lunghe distanze