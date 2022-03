Sappiamo che portare in tavola i prodotti giusti aiuterebbe il nostro benessere. È fondamentale seguire una dieta sana e varia. Per raggiungere questo obiettivo non è necessario spendere tanti soldi. Ma possiamo preparare un piatto gustoso e salutare anche con pochi euro.

Ad esempio, sarà facilissimo fare il pieno di vitamina D e omega 3 con questo secondo piatto preparato con un pesce molto economico.

Potremmo smuovere l’intestino e abbassare il colesterolo abbinando le seppie a questo ortaggio di stagione invece che ai soliti piselli

È sempre preferibile rispettare la stagionalità dei prodotti, non solo per godere a pieno delle loro proprietà ma anche per risparmiare qualche soldo. Ma è anche importante abbinare nella maniera corretta gli alimenti.

Sono tante le verdure che a marzo possiamo portare in tavola. Pensiamo agli agretti, alle taccole, alle verdure Crucifere.

Non dimentichiamo i carciofi, che secondo gli esperti sarebbero ricchi di fibre e, di conseguenza, favorirebbero il buon funzionamento dell’intestino. Inoltre, sempre le fibre, ridurrebbero i livelli ematici di colesterolo.

Possiamo preparare i carciofi in tantissimi modi. Ma li abbiamo mai mangiati con le seppie?

In realtà, spesso abbiniamo questo mollusco ai piselli. Ma oggi forniremo una ricetta davvero gustosa. In questo piatto il mare e la terra si fondono perfettamente.

Ingredienti:

500 g di seppie già pulite;

5 carciofi;

1 spicchio di aglio;

1 rametto di prezzemolo;

il succo di 1 limone;

130 ml di vino bianco;

peperoncino q.b.;

sale q.b.;

olio EVO q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta pulendo i carciofi. Eliminiamo le foglie esterne più dure, le punte e il gambo. Ora dividiamoli in due e priviamoli della barbetta interna. Tagliamo i carciofi a spicchi e lasciamoli in ammollo in una bacinella con acqua e succo di limone.

Prendiamo una padella, versiamo l’olio, il peperoncino e aggiungiamo lo spicchio di aglio. Uniamo le seppie e il vino bianco. Lasciamo sfumare e aggiungiamo i carciofi. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per circa 20 minuti.

Se necessario, versiamo mezzo bicchiere di acqua. A cottura ultimata, non ci resta che impiattare il nostro secondo e servire unendo il prezzemolo finemente tritato.

Un ultimo consiglio. Per dare più sapore al piatto, possiamo aggiungere anche delle olive leccine.

Grazie a questo secondo piatto davvero eccezionale, potremmo smuovere l’intestino e abbassare il colesterolo.