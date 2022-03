La plastica è uno dei rifiuti che produciamo di più ogni giorno e per una buona parte si tratta di bottiglie. Anche per questo, ormai si possono trovare in rete tantissime idee di riciclo che possono migliorare la nostra vita quotidiana. Ad esempio, pochi sanno che una semplice bottiglia di plastica potrebbe aiutarci a risparmiare tempo, acqua e quindi soldi, prendendoci miglior cura del giardino e dell’ambiente.

Anche l’idea fai da te di oggi ha a che fare col giardino, ma anche con la casa e il balcone. Il risultato ci sorprenderà, perché nessuno si immaginerebbe che dietro a questo piccolo capolavoro c’è in realtà una bottiglia destinata a finire nella spazzatura.

Di cosa avremo bisogno

Ovviamente, abbiamo bisogno delle bottiglie, il nostro materiale principale. Queste possono essere di ogni dimensione. Tra l’altro, non devono per forza essere bottiglie d’acqua, dal momento che possiamo sfruttare anche quelle dei detersivi.

Poi, avremo bisogno di un paio di forbici e della colla a caldo. In più, ci serviranno materiali vari che possiamo avere a disposizione a casa o in giardino e che copriranno la bottiglia. Ci serve qualcosa poi da metterci dentro e può trattarsi di una lampadina o di una pianta, saremo noi a decidere. Cerchiamo ora di avere le idee più chiare e sapere come procedere.

Non butteremo più bottiglie e boccioni in plastica perché possono farci risparmiare tanto a casa e in giardino

Rimuoviamo le etichette dalla bottiglia. Poi, con le forbici, tagliamola a 2/3 dalla base. In questo modo otterremo subito un contenitore trasparente con un fondo ma senza beccuccio. Tra l’altro, possiamo evitare di buttare anche quello, perché può servirci per chiudere alla perfezione le confezioni di cibo.

Adesso non ci resta che ricoprire la superficie della bottiglia con il materiale che più preferiamo. Una buona idea può essere quella di utilizzare dei bastoncini. Tagliamoli tutti della stessa lunghezza della bottiglia messa in piedi. Poi, incolliamoci sopra i rametti con la colla a caldo sino a coprire completamente la plastica. Ecco che in un attimo avremo ottenuto un contenitore di stile spendendo zero. Altre alternative possono essere le pigne, le palette del gelato o anche biglie, sorprese dell’ovetto Kinder, spartiti, pagine di libro e tanto altro.

Adesso dobbiamo solo decidere che funzione dare alla nostra creazione.

Se vogliamo trasformare questo contenitore in un vaso, non ci resta che travasare le nostre piantine o i fiori direttamente nella bottiglia. Questo ci permetterà di risparmiare tanto considerato il prezzo che un vaso decorato può avere in negozio. Altrimenti, potremmo inserire il vaso dentro la bottiglia se le dimensioni lo consentono.

Se invece vogliamo trasformare la bottiglia in lampada, basterà acquistare una lampadina con cavo da attaccare alla presa. Posizioniamo la lampadina dentro la bottiglia prima di decorarla, fissando il cavalletto che la regge al fondo, così che non entri mai a contatto con la plastica, fondendola.Tagliamo la plastica per farci passare in mezzo il cavo e copriamo con le decorazioni che abbiamo scelto.

Così non butteremo più bottiglie e boccioni in plastica.