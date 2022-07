C’è una novità nel mondo dell’arredamento che può rivoluzionare l’aspetto e la qualità dell’ambiente delle nostre case.

Abbiamo tutti in mente i soggiorni e salotti tradizionali, con mobili moderni o classici ma senza nessuno spirito innovativo.

Talvolta basterebbe guardare con occhi diversi per trovare soluzioni alternative e inaspettate.

L’intento di rendere la nostra casa accogliente e accattivante può essere perseguito scegliendo soluzioni nuove e ricercate che doneranno un tocco elegante agli ambienti.

È facile purificare l’aria in casa in modo naturale con questi particolari accessori di design capaci di svecchiare l’arredamento classico

Molti di noi non dispongono di un giardino o di terrazze abitabili dove accogliere gli ospiti o trascorrere ore in relax. In questi casi si tende a rendere piacevole l’ambiente interno arricchendolo con oggettistica gradevole e moderna.

Un senso di piacevolezza proviene dal verde. Solitamente arricchiamo le stanze con piante da interni rigogliose e capaci di purificare l’aria. Ma questa è una soluzione vista e rivista e non adatta per gli ambienti più piccoli.

Si può optare allora per dei giardini verticali. Questi innovativi pannelli possono essere installati sia all’interno che all’esterno ed avranno caratteristiche diverse a seconda dell’allocazione.

Si può decidere quindi di abbellire la propria casa o svecchiare un arredamento datato grazie a dei quadri vegetali. Esistono innumerevoli possibilità e proposte che rendono questi quadri delle realizzazioni uniche, eleganti ed estrose.

Queste installazioni sono costituite da piante stabilizzate che resteranno perfette per una decina d’anni. Il trattamento con glicerina vegetale rende le piante sane e dal colore perfetto.

Le dimensioni di questi pannelli possono variare da piccole a più grandi, fino a coprire un’intera parete.

Quanto costano i quadri vegetali e come sceglierli

Si tratta di vere e proprie opere di design naturale. Non seguono cicli stagionali e non hanno bisogno di manutenzione, sono quindi adatte anche per chi non ha il pollice verde.

Hanno inoltre dei vantaggi ambientali che sono stati evidenziati dalla Facoltà di Ingegneria di Bologna. Dopo pochi giorni dall’installazione sono in grado di diminuire le polveri sottili. Così è facile purificare l’aria in casa, regolare l’umidità e attutire i rumori posizionando questi quadri in modo accurato.

Le versioni ridotte hanno un costo che si aggira sui 50 euro fino ad arrivare a centinaia di euro per i pannelli più grandi.

Le specie di piante maggiormente utilizzate sono l’eucalipto, il bonsai, l’edera e la felce. Per le composizioni da interno si utilizzano anche piante tropicali come calathea, gynura e le peperomiacee.

L’effetto scenico è assicurato e l’unicità è garantita dalla possibilità di personalizzare i quadri scegliendo le specie di piante preferite. Per avere in casa un prodotto sicuro e di qualità è bene acquistarlo da professionisti che lavorano artigianalmente.

Approfondimento

Quali piante non devono stare in camera da letto e come avere una stanza verde e accogliente grazie anche ai consigli degli esperti