Potremmo riempire la baguette con una crema ai formaggi da far leccare i baffi

Spesso non si sa cosa cucinare, in realtà basta solo un po’ di fantasia per mettere insieme tanti ingredienti gustosi. Di sera, anziché fare la classica pizza oppure le focacce, potremmo preparare il pane fatto in casa e riempirlo in tanti modi diversi. Oggi partiamo con la ricetta su come fare la baguette e dopo vedremo il ripieno.

Ingredienti per baguette

Per circa 4 persone servono:

500 g di farina;

320 g di acqua;

12 g di lievito di birra;

1 cucchiaino di sale.

Potremmo riempire la baguette con una crema ai formaggi e non solo

In una ciotola mettiamo 100 g di farina insieme al lievito e 60 g di acqua. Impastiamo fin quando il composto non sarà omogeneo. Copriamo con un tovagliolo e lasciamo lievitare per circa un’ora. Successivamente aggiungiamo il resto della farina e degli altri ingredienti. Aggiungiamo anche il sale e continuiamo ad impastare. Facciamo riposare per circa un’altra ora. Passato questo tempo, dividiamo l’impasto in 4 palline. Diamo la forma tipica delle baguette, quindi allungata. Disponiamo in una teglia e spennelliamo con un po’ di olio. Inforniamo a 200 gradi per circa 15 minuti.

Come riempirle

Per una ricetta gustosa potremmo utilizzare questi ingredienti:

200 g di bacon;

50 g di friggitelli;

200 g di Philadelphia;

50 g di cheddar;

100 g di scamorza affumicata;

q.b. di erba cipollina, sale, pepe;

1 spicchio d’aglio;

25 g di burro.

Tagliamo prima di tutto il bacon a striscioline. Successivamente prendiamo i friggitelli, leviamo la parte superiore ed i semini. Li tagliamo a rondelle e li mettiamo in una ciotola. In una padella antiaderente mettiamo il bacon insieme ai friggitelli e lasciamo cucinare per circa 10 minuti.

Come fare una crema di formaggi

Adesso ci possiamo dedicare alla preparazione della crema, che renderà il panino meno secco. Uniamo insieme la Philadelphia, la scamorza tagliata a cubetti e il cheddar tagliato. Aggiungiamo il sale, l’erba cipollina e il pepe. Amalgamiamo il tutto. Uniamo anche i friggitelli e il bacon e diamo un’ultima mescolata. Adesso che è pronta possiamo prendere la nostra baguette fatta in casa, tagliamo le estremità e poi la tagliamo in due.

Mettiamo il composto che abbiamo creato all’interno. Potremmo, in alternativa, anche fare semplicemente un buco in superficie e riempirla con la sac à poche e successivamente tagliarla a rondelle. Sciogliamo a bagnomaria un po’ di burro con lo spicchio d’aglio e lo spennelliamo in superficie. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Possiamo mettere anche un po’ di carta stagnola sopra, in modo che si cucini bene e l’esterno esca croccante. Tutto il formaggio si fonderà e quando andremo ad assaggiarlo avrà un sapore veramente appetitoso.

Questa potrebbe essere una ricetta perfetta se non si sa come utilizzare il pane avanzato oppure se si vuole preparare qualcosa di veloce. Potremmo anche acquistare le baguette già fatte e il lavoro sarà più rapido. Anche se bisogna ammettere che fatta in casa esce ancora più buona di quella che si compra al supermercato. Dunque potremmo riempire la baguette con una crema ai formaggi, ma si possono fare anche tante altre creme o salse.