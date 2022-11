Per cosa utilizzare il pane raffermo in cucina più idee da applicare

Spesso in cucina, preparando delle pietanze, si hanno degli avanzi. Sprecare il cibo non è mai una cosa buona, proprio per questo dovremmo fare in modo di risparmiare e non buttare via niente. Ad esempio, quando prepariamo le zucchine ripiene si possono fare tante ricette gustose con il ripieno avanzato. La stessa cosa vale per il pane. La domenica è usanza preparare le polpette o polpettoni, utilizzando il pane. A volte anche dopo la preparazione di queste ricette ci avanza, ma come possiamo utilizzarlo? Vedremo anche questo.

Perché è importante non sprecare il pane? Per cosa utilizzare il pane raffermo in cucina e perché farebbe bene mangiarlo

Soprattutto noi italiani tendiamo a comprare tanto pane. In realtà, alcuni studi scientifici hanno dimostrato come ci siano delle molecole nella composizione chimica del pane che andrebbero ad aumentare i livelli di serotonina. Questa è la molecola della felicità, proprio per questo motivo mangiare pane ci fa sentire più felici. In Italia si sprecano circa 13mila quintali di pane. È un numero che a tratti spaventa. Proprio per questo noi, nel nostro piccolo, potremmo migliorare questi numeri contribuendo e non sprecando.

Andare a riutilizzare il cibo di cui non sappiamo più cosa fare potrebbe essere un’ottima idea. C’è da dire che potrebbero uscire tante ricette davvero squisite.

Mangiare il pane fa male?

Molti pensano che il pane sia il responsabile dei chili di troppo. Questo è un falso mito, in quanto contiene carboidrati che sono la nostra fonte di energia per eccellenza. Ovviamente non bisogna strafare, proprio per questo motivo bisogna controllarsi. Dobbiamo ammettere che quando una cosa è buona tendiamo a mangiarla di più e in quantità sproporzionate. Possiamo dire che questa è una cosa sbagliata. Nulla fa male ma se nelle giuste quantità.

Come utilizzarlo

Una volta che abbiamo compreso queste piccole informazioni, possiamo buttare giù qualche idea per riutilizzare il pane. La più semplice, che fanno anche tante delle nostre nonne, è quella di usarlo per fare le polpette. Basteranno pochi ingredienti, un po’ di prezzemolo e uscirà un contorno adatto soprattutto per la domenica. Se invece volessimo una ricetta più particolare, anche da sostituire alle solite cose, potremmo optare per la pizza di pane. È un piatto davvero semplice da preparare. L’importante è cucinare un buon sugo con basilico e far sciogliere un po’ di mozzarella sopra.

Idee per contorni

Se abbiamo invitati a casa e dobbiamo preparare un menù da far leccare i baffi, potremmo iniziare preparando delle ottime bruschette. Prendiamo dunque il pane avanzato, lo tostiamo e lo condiamo con un po’ di olio, cipolla, pomodori e origano. Potremmo anche non usare i pomodori e utilizzare qualche salsa particolare. Ad esempio, se mettiamo la salsa alle cipolle oppure un pesto con speck e radicchio uscirà un antipasto leggero ma particolare.

Possiamo anche tagliarlo in piccoli cubetti, tostarlo e inserirlo nelle nostre insalatone. Dunque, le idee che possiamo applicare sono davvero tante. Il nostro obiettivo principale è quello di ridurre quanto più possibile lo spreco. Facendo così andremo a consumare tutto ciò che abbiamo in dispensa senza buttare niente. Ed abbiamo capito anche, in questo caso, per cosa utilizzare il pane raffermo in cucina.