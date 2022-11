Buona da impazzire e semplice da fare la nuova torta alle castagne regina dell’autunno e della casa

Più che in autunno almeno in certe parti d’Italia potrebbe sembrare di essere quasi in una coda di estate scandinava. Riflettendoci, le temperature che abbiamo durante il giorno in queste settimane non si discostano poi molto da quelle che ci sono in primavera o inizio estate nei Paesi del Nord Europa. Ci avviciniamo a grandi falcate al Natale e alle feste, ma con queste giornate di sole così tanto luminose, sembra di avvicinarsi di più alla primavera che alla fine dell’anno. Nonostante questo madre natura ci regala comunque i prodotti stagionali della terra, tra cui le castagne. Moltissimi italiani ne sono ghiotti, tanto da andare a raccoglierle nei boschi, o fame scorpacciata anche nei mitici banchetti delle caldarroste. Vedremo allora oggi una ricetta molto veloce, con protagoniste proprio le castagne, con qualche variante apprezzabile per gusto e valore energetico. Potremmo anche andare a comprarle nei supermercati più convenienti. Buona da impazzire e semplice da preparare questa leccornia a base di castagne.

Tutti gli ingredienti per un dolce con gli amici

Abbiamo pensato agli ingredienti per una torta che possa raccogliere attorno a noi amici o parenti e che quindi ci permetta di assaggiare almeno un paio di fette a testa. Ecco, quindi che ci serviranno:

500 g di castagne;

150 g di farina 00;

5 uova;

150 g di burro;

180 g di zucchero;

nocciole e mandorle tritate a nostra scelta.

Nel caso in cui volessimo rendere la torta leggermente più frizzante, ecco che potremmo inserire della grappa secca, magari di produzione artigianale.

Buona da impazzire e semplice da fare la nuova torta alle castagne semplice e veloce

Andiamo quindi a vedere come preparare questa torta alle castagne, partendo proprio dalla lessatura di queste ultime in acqua bollente. Consideriamo che ci vorrà almeno una mezz’oretta. Ricordiamoci anche di utilizzare il burro a temperatura ambiente, quindi tirandolo fuori dal frigo almeno un’oretta prima di partire con la nostra ricetta.

A questo punto leviamo le castagne dall’acqua, scoliamole e sbucciamole.

Frulliamo la polpa, assieme alla frutta secca che avremmo scelto e mettiamo tutto da parte.

Nel contempo, mettiamo i tuorli dell’uovo in una terrina e gli albumi in un’altra. Montiamo proprio questi ultimi, aggiungendo 70/80 g di zucchero.

Nella terrina in cui avremo messo i tuorli, aggiungiamo le castagne e la frutta secca, la farina, il resto dello zucchero e il burro precedentemente ammorbidito. Infine, uniamo gli albumi montati e mescoliamo il tutto in maniera molto delicata, possibilmente dall’alto verso il basso e con una spatola da pasticcieri.

Prendiamo quindi una tortiera di ampie dimensioni, imburriamola e infariniamola, in modo da non fare attaccare la nostra torta. Versiamo all’interno il nostro impasto e mettiamo a cuocere in forno a 180° per una trentina di minuti abbondante. Nel frattempo, potremmo pensare a qualche gita interessante nei prossimi fine settimana.

Una volta che avremo fatto uscire dal forno la nostra torta, aspettiamo un attimo che si intiepidisca e poi eventualmente possiamo spolverarla di zucchero a velo. Nel caso in cui, come dicevamo volessimo aggiungere la grappa, inseriamola al momento della miscela di tutti gli ingredienti. Grappa che, con il suo profumo, assieme alla torta emanerà una splendida fragranza per tutta la casa. Buona da impazzire e semplice da fare la nuova torta alle castagne regina dell’autunno e della casa.