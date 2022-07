Potrebbe davvero sembrare strano, eppure in estate, molti di noi sarebbero più esposti alla diarrea e al mal di stomaco. Qualcuno potrebbe pensare a questi due sintomi come tipici del freddo invernale, ma le comodità a cui abituiamo il nostro organismo d’estate potrebbero essere dannose. Cercheremo di capire perché molti di noi soffrirebbero maggiormente di dissenteria d’estate piuttosto che d’inverno. Ma soprattutto come cercare di evitare questi fastidiosi avvenimenti, che col caldo, sono ancora più insopportabili. Ricordando ai nostri Lettori che se fatichiamo prendere sonno d’estate, magari anche a causa del mal di pancia, potrebbero venirci incontro dei sistemi alternativi ai sonniferi.

Sbalzi di temperatura e aria condizionata

Potremmo prevenire e curare il mal di pancia e la diarrea con piccole accortezze. Come ricordano i medici e gli esperti uno dei nemici di diarrea e mal di pancia sarebbe proprio l’aria condizionata. Purtroppo, nonostante i continui rincari della bolletta elettrica, riusciamo a fare sempre a meno di questa comodità. In ufficio ci ritroviamo ad averla accesa, anche se non vogliamo. Mentre, quando siamo a casa, soprattutto di notte, diventa compagna indispensabile per cercare di riposare al meglio. Ma, gli sbalzi di temperatura dovuti proprio ai contraccolpi tra il caldo esterno e gli ambienti climatizzati sarebbero tra le prime cause di mal di pancia e dissenteria. Attenzione che tutti coloro che soffrono di colite e disturbi allo stomaco, sarebbero i primi a cercare di limitare l’uso dell’aria condizionata.

Potremmo prevenire e curare mal di pancia e diarrea causati dal caldo e dall’umidità affidandoci a queste 2 azioni e 3 integratori naturali

Molti non ci pensano, ma l’innalzamento estremo delle temperature potrebbe portare non solo allo stress climatico, ma anche a quello fisiologico. Vittima di questi sbalzi di caldo, uniti poi, come dicevamo al freddo dell’aria condizionata, sarebbero l’apparato digestivo e il sistema immunitario. Non per niente molti medici, consigliano ai propri pazienti, soprattutto se anziani, di difendersi con alimenti e integratori per la flora intestinale. Dallo yogurt naturale al kefir, fino ai fermenti lattici. Come ricordano infatti i medici, se d’inverno dall’intestino partono buona parte dei virus, d’estate sarebbe la stessa cosa. Per prevenire e curare mal di pancia e diarrea, infine dovremmo cambiare la nostra dieta. Proprio in virtù di quanto appena accennato, spazio a minerali e vitamine, fibre e acqua, alimenti più leggeri e facilmente digeribili.

Lettura consigliata

Non solo sonniferi e camomille ecco l’ingrediente naturale ed economico che potrebbe farci dormire meglio