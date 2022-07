Molte aziende non riescono a trovarne personale per le proprie attività. Così per convincere possibili lavoratori, offrono stipendi elevati e condizioni di lavoro superiori alla media del mercato. Un’azienda italiana sta cercando 50 figure a tempo indeterminato ed offre fino a 3.500 euro netti mensili più Bonus per i neo assunti.

Il lavoro in Italia non manca anche se i dati sulla disoccupazione e i numeri sul reddito di cittadinanza potrebbero suggerire l’opposto. In realtà ci sono molti settori in cui la carenza del personale si fa sentire. Per esempio il settore del turismo e della ristorazione lamentano l’alto numero di posti vacanti da nord a sud della Penisola. Ci sono ristoratori che non riescono a trovare personale adeguato pur offrendo stipendi di tutto rispetto. Girando per i negozi è facile imbattersi in cartelli attaccati alle vetrine in cui si ricercano commessi.

Anche nel settore dell’autotrasporto c’è una forte carenza di personale. Il comparto del trasporto su gomma in Italia è un settore economico fondamentale. Il suo business è enorme ed è fatto soprattutto di piccoli padroncini. Ma sono numerose anche le grandi aziende di autotrasporto che non riescono a trovare autisti per i loro mezzi. Una società del settore del trasporto di sostanze chimiche e rifiuti industriali ha fatto un annuncio su un quotidiano per cercare nuovi autisti. Lo stipendio e le condizioni lavorative sono veramente interessanti.

Stipendio fino a 3.500 euro netti al mese più Bonus di 6.000 euro per nuovi assunti in questa azienda italiana

La Germani, società italiana con sede a Brescia, è attiva nel settore dell’autotrasporto di sostanze chimiche e rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi. Di recente su un quotidiano nazionale ha lanciato la richiesta di assunzione per 50 autisti. Questi professionisti guideranno autoarticolati nuovi con comfort e sicurezza di ultimissima generazione.

La Germani offre una paga netta mensile che va da 2.800 a 3.500 euro. L’azienda ai nuovi assunti oltre a questo stipendio offre anche un premio di 5.000 euro. Il premio sale a 6.000 euro se il neoassunto è in possesso di certificazione ADR.

Ovviamente l’azienda offre uno stipendio fino a 3.500 euro netti a figure qualificate già dotate di patente CE. Inoltre i neo assunti devono avere il CQC, la Carta di qualificazione del conducente. Gli interessati possono proporre la propria candidatura compilando il form sulla pagina web della società. Per i colloqui la Germani si è resa disponibile anche ad incontri nel fine settimana per coloro che già lavorano presso altre società.

Potrà sembrare incredibile ma anche alla Ferrari sono alla costante ricerca di nuove figure professionali. Per alcuni posti vaganti non è necessaria neanche l’esperienza, basta essere neolaureati. Inoltre l’azienda offre stage anche a laureandi che possono fare un tirocinio anche presso il team di formula 1.

Lettura consigliata

1.990 euro al mese e numerosi benefits per lavoratori disposti a trasferirsi in una delle capitali d’Europa più amate