Giunti quasi alla metà del mese di luglio, moltissime persone sono alla ricerca del luogo in cui trascorrere le imminenti vacanze estive. La scelta della meta ideale dipende da moltissimi fattori che vanno dalle nostre preferenze al nostro budget a disposizione. Purtroppo, quest’ultima condizione è quella che limita maggiormente le nostre scelte. Tuttavia, con un pizzico di astuzia possiamo trovare mete da sogno spendendo veramente poco. Negli ultimi tempi, molti di noi hanno riscoperto il Bel Paese e continuano a sceglierlo come meta per le ferie. Buon cibo, tanta cultura e paesaggi mozzafiato caratterizzano l’Italia e proprio per questo oggi vogliamo svelare una meta poco nota, ma incantevole.

Il fiore all’occhiello della Calabria

Sulla costa tirrenica della Calabria, sorge Diamante. Si tratta un graziosissimo borgo della provincia di Cosenza che possiede diversi ed incredibili punti d’interesse. Diamante è un piccolo borgo marinaro ma anche un vero e proprio museo a cielo aperto. Infatti, qui potremo ammirare oltre 150 opere d’arte dipinte sui muri. Realizzate a partire dai primi anni ’80, queste opere portano le firme di numerosi artisti. Per questo motivo, Diamante fa parte del Circuito delle città dipinte e possiamo definirlo un borgo dai 1000 colori.

La perla della Calabria è il coloratissimo borgo dalle spiagge d’oro da scegliere per andare in vacanza e risparmiare

Diamante possiede 2 lungomari. Il primo lo troviamo poco dopo l’ingresso del borgo, nella parte più antica e ci regala scorci e una vista sul Tirreno davvero suggestivi. Nel lungomare nuovo potremo passeggiare e rilassarci nei numerosi locali all’aperto.

Il lungomare vecchio, costruito nel 1965 è invece definito il Salotto di Diamante. Da qui possiamo osservare il porto, le imbarcazioni e tutta la costa. Infine, nella parte Sud della camminata incontreremo uno dei simboli del borgo: una scultura in pietra a forma di diamante.

Nella cittadina sono numerosi anche gli edifici religiosi, come la Chiesa dell’Immacolata Concezione che troveremo nella parte antica di Diamante. Edificato nel XVII secolo in stile barocco, questo edificio conserva diverse sculture sacre e statue lignee.

Le spiagge

Chi non vuole allontanarsi dal centro storico, ma fare il bagno in acque cristalline può scegliere la spiaggia Lo Squalo. Quest’insenatura è circondata da scogli e la sabbia è soffice e chiara. Offrendo una vista magnifica del centro storico e dell’isola di Cirella, questa spiaggia è molto amata da turisti e abitanti del luogo.

Anche la spiaggia Sabbia d’oro è tra le più belle. Come suggerisce il nome, qui la sabbia è di colore dorato e possiamo usufruire della parte libera oppure dello stabilimento balneare.

Infine, al largo di Diamante c’è l’Isola di Cirella. Questa terra disabitata possiede grotte naturali incontaminate, insenature stupende e il rudere di un’antica torre. Possiamo raggiungere quest’isola con un pedalò oppure in canoa.

Perché conviene

La perla della Calabria è il coloratissimo borgo che saprà incantarci con le sue meraviglie. Prenotando in questi giorni potremo ancora trovare stanze e strutture a partire da circa 55 euro per notte. I prezzi potranno salire leggermente nel mese di agosto, ma cercando con attenzione potremo soggiornare a 80 euro per notte.

Approfondimento

Anziché in Grecia, ecco dove andare in vacanza per spendere poco anche ad agosto in quest’isola dalle spiagge paradisiache vicina all’Italia