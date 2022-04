Non solo sonniferi e calmanti ma oltre alla valeriana ecco 3 semplicissimi rimedi naturali con cui potremmo prendere sonno e rigenerare mente e corpo nella notte

Circa 1 italiano su 4 già in passato dichiarava di dormire poco e male a causa dello stress. Numeri che sono letteralmente raddoppiati negli ultimi anni. Parallelamente a queste statistiche, i dati commerciali segnalano infatti un aumento esponenziale nella vendita di calmanti e sonniferi. I nostri poveri medici di base sono stati letteralmente travolti dalle richieste di farmaci per poter dormire e cercare di allontanare almeno durante la notte ansia e stress. E proprio visto che ci siamo, ricordiamo ancora una volta l’importanza di consultare il nostro medico che ben ci conosce prima di ricorrere a qualsiasi farmaco.

Se non siamo sotto trattamento farmaceutico, perché la situazione è abbastanza impegnativa, proviamo a cercare il rimedio con qualche alternativa naturale. Magari come questa tisana e quindi non solo sonniferi e calmanti. Potremmo definirli ancora una volta i metodi della nonna, sta di fatto che per degli stati di ansia e agitazione momentanee, potrebbero comunque bastare.

Da sempre una panacea per grandi e piccini

Togliendo dal nostro elenco la valeriana, che tutti ben conosciamo, volgiamo adesso lo sguardo al magnesio. Quante volte ci sarà capitato di ricorrere al consiglio del medico per delle fasi di stanchezza e spossatezza della nostra vita. E, prima ancora di ricorrere alle medicine, ritrovarci invece a provare il magnesio. Un minerale importantissimo per il nostro organismo, che come ricordano gli specialisti:

sosterrebbe mente e corpo;

allo stesso tempo rilasserebbe mente e corpo.

Non per niente in tantissime culture, come ricorda anche questo studio medico, il magnesio sarebbe molto utile per lenire i crampi e i dolori del ciclo mestruale.

Non solo sonniferi e calmanti ma oltre alla valeriana ecco 3 semplicissimi rimedi naturali per prendere sonno e rigenerare mente e corpo nella notte

Se il magnesio possiamo assumerlo in granuli per via orale, come una tradizionale medicina, la lavanda, come insegnavano le nostre nonne, avrebbe un altro utilizzo. Un sistema che potremmo definire addirittura storico, perché nei famosi ospedali militari, durante la guerra, e in assenza di medicine, veniva usata addirittura la lavanda. Mettendo, infatti, dalle 2 alle 4 gocce sul cuscino o sulla federa, l’effetto relax sarebbe abbastanza assicurato. Questa pianta benefica agirebbe infatti come calmante naturale antistress. Oltre alla valeriana ecco 2 sistemi pratici e molto semplici per evitare di contare le pecorelle e rimanere a occhi aperti tutta notte.

