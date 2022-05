Salvaguardare la propria salute è un compito di tutti. Ognuno cerca di farlo nel modo migliore, soprattutto evitando abitudini dannose all’organismo. Chi fuma molto potrebbe avere problemi ai polmoni. Chi beve molto alcol potrebbe affaticare il suo fegato, con conseguenze pesanti. Invece avere uno stile di vita equilibrato aiuta a mantenere una buona salute.

Certamente l’alimentazione aiuterebbe non poco. Un’alimentazione ben scelta, apporta tutto quello che il corpo ha bisogno nel corso della vita. Nel periodo primaverile ed estivo poi si preferiscono dei cibi più leggeri. Si dà spazio alla frutta e alle verdure.

A maggio è possibile già trovare sugli scaffali dei negozi, le fragole. Questo frutto piacevole e naturalmente dolce è la delizia di molti. Ma pochi sanno che tra le sue proprietà, ne spiccano alcune. Quelle di rendere il cervello più pimpante e di aiutare anche la pelle a mantenersi giovane.

Oltre alle fragole ci sono degli alimenti che potrebbero essere utili per alcuni inestetismi come i capillari blu e le vene varicose. Molti li considerano inestetismi, ma in effetti si tratta di una vera e propria malattia. Fa parte delle malattie che riguardano il sistema circolatorio. Vediamo come si formano le vene varicose.

Il cuore con il suo battito fa circolare il sangue nel corpo, utile per portare sostanze importanti alle cellule dell’organismo. Le arterie hanno il compito di far arrivare il sangue dal cuore alla periferia. Un compito facilitato anche dalla posizione del cuore in alto, che spinge verso il basso il sangue. Le vene invece lo riportano dalla periferia al cuore.

Potremmo evitare inestetici capillari blu ai piedi e vene varicose alle gambe con 2 esercizi utili anche per il cuore

Soprattutto per le persone che fanno poco movimento, il sangue ha difficoltà a risalire. I vasi perdono di tonicità, le valvole funzionano male e le vene tendono a deformarsi. Nascono così le vene varicose.

Un’avvisaglia di difficoltà alla circolazione potrebbero essere i piccoli capillari blu e violacei, che si formano accanto al piede. Questi potrebbero anticipare la nascita delle vene varicose. Non c’è un modo sicuro per prevenire le vene varicose. Tuttavia alcuni comportamenti ne diminuiscono il rischio di formazione. Fra questi abbiamo l’esercizio fisico. Ecco due semplici esercizi che potrebbero essere d’aiuto.

La prima cosa da fare è camminare, come dicono gli esperti, almeno 30 minuti al giorno. Il movimento del piede mette in azione i muscoli della gamba, soprattutto il polpaccio. Questo movimento aiuta a mantenere le vene toniche e aiuta a far risalire il sangue verso il cuore. Così potremmo evitare inestetici capillari blu ai piedi, che non tutti amano in estate.

Per alleggerire poi sia il lavoro del muscolo cardiaco, come la circolazione nelle gambe, proviamo quest’altro esercizio. Basterebbe stendersi a terra oppure sul letto e appoggiare le gambe contro la parete. Basta tenerle solo qualche minuto, che le gambe si sgonfieranno, trovando anche sollievo dalla fatica.

Due semplici esercizi che accanto ad un’alimentazione corretta ci aiuteranno a mantenere più elastiche le nostre vene.

