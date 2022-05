L’estate è alle porte e molti di noi sono alle prese con il cambio di stagione. Gli indumenti pesanti lasciano il posto a t-shirt leggere, pantaloncini e vestiti corti. Ma, con l’arrivo del caldo, è anche il momento di andare a recuperare tutte le nostre scarpe estive. Sandali, infradito, scarpe con la zeppa e così via. Queste calzature aperte ci permettono di avere il piede libero e fresco per tutta la giornata.

Per eliminare l’alone di sudore e la forma del piede dalle scarpe estive ecco dei trucchetti che le renderanno come nuove

In estate il sudore e la polvere possono contribuire a formare quell’antiestetico alone sulla soletta o sul plantare delle scarpe. Una macchia che con il tempo diventa molto più visibile. Ma non dobbiamo temere, perché grazie ad alcuni rimedi della nonna possiamo eliminare facilmente questi aloni ed evitare di buttare le nostre scarpe estive preferite. Per le macchie molto leggere basterà agire con acqua e sapone neutro. Inumidiamo un panno morbido e strofiniamo delicatamente sulla macchia da eliminare. Una volta terminata questa operazione, lasciamo asciugare la scarpa all’aria aperta, ma non direttamente sotto ai raggi del sole.

Se invece l’alone è molto evidente, allora dobbiamo richiedere l’aiuto di due prodotti utilizzati spesso per le faccende domestiche e noti per le loro proprietà sgrassanti: il bicarbonato e l’aceto. Versiamo in uno spruzzino dell’acqua e aggiungiamo questi due prodotti. Mescoliamo per bene e nebulizziamo sulla soletta della scarpa. Lasciamo agire per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, passiamo un panno inumidito su tutta la soletta per eliminare i residui. Ora lasciamo asciugare la scarpa all’aria aperta.

Una soluzione per i cattivi odori

Per eliminare l’alone di sudore dal plantare della scarpa i rimedi descritti nelle righe precedenti potrebbero essere molto utili. Ma ora vediamo come eliminare i cattivi odori. Questa volta utilizziamo il borotalco. Non dobbiamo fare altro che distribuirlo sulla soletta ogni volta che ci togliamo le scarpe. Facciamolo agire per tutta la notte. Il borotalco avrebbe la capacità di assorbire gli odori, ma anche di eliminare quelli cattivi.

Naturalmente, per evitare di rovinare le nostre scarpe estive, controlliamo sempre le informazioni presenti sulla scatola. Inoltre, prima di procedere alla pulizia completa, verifichiamo che le soluzioni descritte nelle righe precedenti non rovinino le scarpe. Proviamo questi rimedi su una piccola parte della soletta.

