Sarebbe un toccasana contro l’insonnia e ridurrebbe i dolori muscolari eppure attenzione se siamo allergici a questi fiori

L’insonnia è un disturbo apparentemente innocuo. Milioni di persone ne soffrono e sembrerebbe un disturbo di poca importanza. In realtà, l’insonnia non andrebbe sottovalutata, poiché la qualità del sonno inciderebbe significativamente su quella di tutta la giornata.

Se abbiamo un appuntamento di lavoro importante, o abbiamo un esame universitario, e abbiamo passato la notte in bianco, potremmo non rendere come ci aspettavamo. Trascorreremo tutta la giornata con un senso di stanchezza, al quale si accompagnerebbe anche una probabile poca concentrazione.

Insomma, non dormire per una notte potrebbe capitare a tutti, ma soffrirne ogni giorno diventerebbe invalidante. Potrebbero essere diverse le cause dell’insonnia. Proprio per questo motivo, sarebbe il caso di sottoporsi a dei controlli, indicati dal medico di fiducia.

Inoltre, sarebbe opportuno ricordare che la qualità del sonno inciderebbe anche sulla memoria. Infatti, secondo gli esperti, l’insonnia sarebbe una delle cattive “abitudini” per cui il cervello potrebbe spegnersi lentamente.

Da questa premessa, capiamo l’importanza di dormire almeno 8 ore consecutive a notte. Saremo molto più attivi e concentrati e potremo affrontare la giornata con una certa carica. Fortunatamente, al giorno d’oggi, vi sarebbero diversi prodotti, anche a base naturale, che avrebbero il compito di favorire il sonno.

Alcuni hanno l’obbligo della prescrizione medica, altri, invece, possono essere acquistati senza la relativa prescrizione. Tra questi ultimi figurerebbe la camomilla che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, sarebbe un’erba medicinale.

Funziona davvero?

La camomilla rientrerebbe tra le erbe utilizzate a scopo medicinale, grazie al suo contenuto di flavonoidi. Questi ultimi sarebbero degli antiossidanti capaci di rigenerare le cellule, prevenendo così l’invecchiamento e le malattie neurodegenerative.

La camomilla sarebbe un toccasana contro l’insonnia e ridurrebbe i dolori muscolari. Infatti, favorirebbe il rilassamento mentale e dei muscoli, aiutando così a conciliare il sonno ed a dormire meglio. Inoltre, potrebbe anche essere utilizzata in caso di mal di stomaco.

Trattandosi di un metodo naturale, non è detto che funzioni in egual misura per tutti. Tuttavia, potremmo chiedere al nostro medico se, in caso di mal di pancia, dolori generali e insonnia, la sua assunzione fosse consigliata.

Se è il nostro caso, ricordiamo al medico soprattutto di soffrire di allergia. Magari, tramite i test allergici, abbiamo scoperto di soffrire di allergia ad alcuni fiori. Avvisiamolo se siamo allergici al crisantemo e all’ambrosia, poiché potremmo accusare degli effetti collaterali.

La camomilla, infatti, apparterrebbe alla stessa famiglia di questi fiori, per cui possibilmente potremmo essere allergici anche a questa. Inoltre, avvisiamo il medico anche qualora assumessimo dei farmaci fluidificanti, poiché la camomilla potrebbe interferire con questi medicinali, provocando un aumento del sanguinamento.

Il parere del medico è essenziale, pertanto consigliamo di ascoltare esclusivamente le sue parole. Quest’articolo è solo a scopo informativo e non intende sostituirsi alla sua valutazione.

