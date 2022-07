Potremmo dimagrire e rassodare le braccia senza pesi con questi 5 esercizi e solo 30 minuti di allenamento al giorno

Fare attività fisica è fondamentale se vogliamo mantenere il corpo in salute, controllare il peso e prevenire l’arrivo di moltissime malattie. In alcuni casi, però, è decisamente faticoso. Soprattutto dopo una giornata di lavoro o durante questo caldissimo periodo. Questo non significa che dobbiamo rinunciare ad avere muscoli tonici e ben definiti. Basta scegliere il programma di allenamento giusto. Ad esempio potremmo dimagrire e rassodare le braccia senza pesi lavorando appena mezz’ora al giorno. È il momento di scoprire i 5 esercizi facilissimi e veloci che renderanno le nostre braccia degne della copertina di una rivista.

Gli esercizi di riscaldamento per allenare le braccia

In estate cambia l’abbigliamento e iniziamo a scoprirci. Per questo motivo è fondamentale allenare due parti del corpo: i pettorali (e il seno) e le braccia. Per i primi abbiamo a disposizione alcuni esercizi velocissimi da fare anche in ufficio con pesi da 1 kg. Invece per le braccia possiamo procedere anche senza pesi e manubri.

Il primo esercizio di riscaldamento lo faremo dalla posizione in ginocchio. Appoggiamo le mani sul pavimento, rivolgiamo i gomiti all’esterno e pieghiamo le braccia per 15 volte. Aiuterà le braccia e la schiena e ci metterà in moto per gli esercizi successivi.

Gli esercizi per tonificare le braccia da fare in piedi

I due esercizi successivi li faremo dalla posizione eretta. Mettiamo i piedi leggermente divaricati e paralleli ai fianchi. Pieghiamo leggermente le ginocchia e spostiamo il tronco in avanti. Da qui iniziamo ad allargare le braccia e ad alzarle contemporaneamente. Ricordiamoci sempre di inspirare ed espirare. Anche in questo caso sono sufficienti 15 ripetizioni.

Sempre dalla stessa posizione di partenza proviamo un altro esercizio. Pieghiamo i gomiti a 90 gradi e posizioniamo i pugni all’altezza della testa. A questo punto alziamo le braccia alternativamente verso l’alto come se avessimo dei pesi in mano. Una volta presa dimestichezza col movimento possiamo aumentare il carico prendendo in mano due bottiglie d’acqua da 1 litro.

Potremmo dimagrire e rassodare le braccia senza pesi con questi 5 esercizi e solo 30 minuti di allenamento al giorno

Per avere braccia toniche e definite è fondamentale lavorare sui tricipiti. Per farlo ci basterà avere a disposizione un semplicissimo scalino. Rivolgiamo le spalle allo scalino e appoggiamo il palmo delle mani sul bordo. Da questa posizione proviamo a scendere col sedere tenendo le mani ferme e piegando le braccia. Teniamo il bacino ben fermo quando saliamo e scendiamo.

Un ottimo esercizio per rafforzare non solo le braccia ma anche il petto è quello della preghiera. Attacchiamo le mani all’altezza del torace mantenendo la schiena dritta. Adesso iniziamo ad esercitare una pressione progressiva sui palmi e contemporaneamente contraiamo addominali e perineo. 10 secondi in posizione e poi possiamo rilassarci. Effettuiamo l’esercizio 10 volte per iniziare.

