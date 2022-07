Qualcuno, su Facebook, ci scherza anche su. “D’estate si dice che si abbia meno appetito, ma io ho sempre fame”. In effetti, battute a parte, cambia e non poco il nostro modo di alimentarci nella stagione più calda dell’anno.

Del resto, le temperature alte non tolgono solo le forze, ma non ti fanno venire tutta questa voglia di mangiare piatti complessi. Anche perché, magari, ci lasciamo andare a qualche apericena di troppo che ci toglie la voglia di cenare.

Sono questi gli alimenti più utili per reintegrare i liquidi e i sali che perdiamo durante il giorno

Poi, non è che, col caldo, si ha tutta questa voglia di stare ai fornelli. Peggio ancora accendere il forno, soprattutto in case dove l’aria condizionata non c’è. Questo per evitare che la temperatura, tra le nostre mura, non arrivi a superare quella esterna.

Insomma, per tanti, cosa mangiare di sera di fresco in estate diventa ben più di una necessità. E allora, possiamo dare sfogo alla nostra fantasia, con piatti facili e veloci da realizzare. Prima di tutto, va detto che dovremmo privilegiare alimenti che ci consentano di recuperare i liquidi e i sali.

Per questo motivo, spazio a tante belle macedonie con frutta di stagione. Ovvero, pesche, albicocche e meloni dovrebbero sempre essere sulla nostra tavola. Così come le classiche insalate che, alla sera, sono sempre gradite, soprattutto dopo una giornata di sole. Una lattuga con carote, pomodori, peperoni ci regala tanta provitamina A, che, oltretutto, ci aiuta a proteggere la pelle stressata dal sole.

Formaggio, ma fresco, tofu e uova sono sicuramente da preferire, così come del semplice tonno al naturale che, alla sera, è l’ideale. Una bella insalata di orzo e pomodorini freschi è un’altra alternativa che potremmo preparare velocemente.

Cosa mangiare di sera di fresco in estate non sarà più un problema con queste idee economiche facili e veloci da realizzare

L’avocado toast è una idea che potremmo proporre ai nostri commensali. Basta far tostare un pezzo di pane, tipo toscano, e metterci sopra una fettina di avocado, del salmone affumicato, erba cipollina e limone. Utile per le proteine che ci garantisce. Magari, possiamo concederci, alla fine, un gustosissimo tiramisù estivo leggero.

Anche l’insalata di riso e salmone è un’alternativa fresca, ideale per la sera. In pratica, dovremo mettere, al posto dei soliti funghetti sott’olio del salmone e del limone.

Può sembrarci fuori stagione, ma una peperonata leggera è un’ottima alternativa serale. Dovremo tagliare i nostri peperoni a listarelle, dopo averli puliti, e li faremo andare in una pentola con olio, aglio e aromi. Devono andare a fiamma vivace per 2 minuti, poi li copriamo per altri 5 minuti. Aggiungiamo menta e un poco di acqua calda e facciamo andare ancora per poco. Freddi sono più buoni.

Approfondimento

Non solo sempre pasta o insalata di riso, ma ecco come preparare 3 economici piatti estivi veloci e leggeri