Basta al seno cadente a 50 e 60 anni con questi semplici esercizi che possiamo fare anche a casa e in ufficio

Ogni giorno, le riviste e i siti web ci bombardano di immagini di stelle dello spettacolo con fisici da urlo. Fisici che non sembrano risentire dell’età che avanza e che portano a chiedersi quale sia il segreto. In realtà, di segreto c’è ben poco e la ricetta di bellezza prevede soltanto due ingredienti: alimentazione sana ed esercizio fisico. Oggi parleremo proprio del secondo e ci concentreremo su un problema che affligge moltissime donne, quello del seno cadente. Niente paura. Possiamo dire basta al seno cadente a 50 e 60 anni con alcuni esercizi, da fare quotidianamente e che non richiedono spazi o attrezzature particolari. Prima di scoprire quali sono, è importante sottolineare che dovremmo sempre evitare il fai da te. Facciamoci seguire da un personal trainer e ridurremo il rischio di farci male e di incappare in problemi anche gravi.

Gli esercizi per tonificare il seno da fare in casa

Partiamo proprio dagli esercizi per il seno, che possiamo fare comodamente in salotto. Il primo è davvero semplice. Stiamo in posizione eretta con le gambe leggermente divaricate e i piedi ben appoggiati a terra. Uniamo i palmi delle mani, alziamo i gomiti all’altezza del petto e proviamo a spingere una mano contro l’altra. Se eseguiamo l’esercizio con la schiena appoggiata al muro, potremmo riuscire a tonificare il petto e a migliorare la postura.

Altri due esercizi molto utili richiedono la presenza di due manubri da 1 kg. Se non li abbiamo, possiamo sostituirli con un pacco di pasta o con delle bottigliette d’acqua. Sdraiamoci a terra con un manubrio per mano e la schiena appoggiata al pavimento. Da qui, proviamo a sollevare le braccia verso l’alto. 15 ripetizioni per 3 volte al giorno dovrebbero essere sufficienti.

Ancora con i manubri possiamo ripetere lo stesso movimento anche da seduti. Il numero di ripetizioni è lo stesso, ma dovremmo fare attenzione a non staccare la schiena dalla sedia.

Basta al seno cadente a 50 e 60 anni con questi semplici esercizi che possiamo fare anche a casa e in ufficio

Lavoriamo in ufficio e, tra un lavoro e l’altro, abbiamo molti tempi morti? Possiamo sfruttarli per provare a tonificare il seno. Mettiamoci di fronte alla scrivania e appoggiamo i palmi delle mani sul tavolo, tenendo le braccia dritte. Adesso proviamo a piegare i gomiti e ad avvicinarci alla scrivania. Il tutto tenendo la schiena in posizione eretta. Possiamo iniziare con 5 ripetizioni distanziate di 30 secondi una dall’altra.

Da seduti possiamo lavorare anche sulla postura, uno degli aspetti che influisce di più sull’altezza del seno. Appoggiamo le mani sulle gambe ed effettuiamo delle rotazioni della testa, prima verso destra e poi verso sinistra. Ci aiuterà a rinforzare la parte superiore del busto.

Sempre dalla stessa posizione possiamo provare ad allungare la schiena. Appoggiamo una mano sulla gamba e proviamo a spingere l’altra verso l’alto. Quando avvertiamo tensione, fermiamoci per qualche secondo e cambiamo lato. Ripetiamo l’esercizio 5 volte per parte.

