L’avanzare dell’età è un processo irreversibile con cui dobbiamo lottare ogni giorno. Il nostro corpo cambia costantemente e anche se ci teniamo in forma e mangiamo sano, ci sono dei segnali inequivocabili. Uno su tutti è la pelle che cambia di elasticità e consistenza. Soprattuto sul viso e sul collo, le due zone del corpo che sono la prova dello scorrere del tempo. Ma anche se non possiamo invertire il processo, possiamo comunque impegnarci e mettere in pratica una routine quotidiana che potrebbe rallentare il declino. Quindi, diciamo addio alla pelle flaccida e cadente sul collo grazie ad alcuni semplici esercizi da ripetere ogni giorno. Sicuramente non riusciremo a fare miracoli, ma potremmo apparire davvero più giovani.

Gli esercizi per riscaldare la muscolatura del collo

Prima di capire come lavorare per dire addio alla pelle flaccida e tonificare la zona del collo, è obbligatoria una premessa. Facciamoci seguire sempre da un personal trainer. Anche se gli esercizi sembrano banali. Sarà fondamentale per non farsi male e per evitare contratture e slogature.

Adesso possiamo iniziare. Il primo esercizio di riscaldamento è quello di iniziare a pronunciare le lettere dell’alfabeto esagerando il gesto. Meglio se lo facciamo da seduti e con la schiena rilassata. Metteremo in moto tutta la zona e avremo i muscoli pronti a iniziare l’allenamento vero e proprio.

L’importanza del muscolo platisma

Pochi lo conoscono ma il muscolo platisma è il principale responsabile dell’elasticità della pelle del collo. E possiamo allenarlo facilmente. Appoggiamo entrambe le mani sul collo, allarghiamo la bocca e tiriamo su il mento. Spingiamo verso l’alto e ripetiamo per 10 volte molto lentamente e senza sforzare la mandibola.

Diciamo addio alla pelle flaccida e cadente sul collo con questi esercizi che ci regaleranno un viso splendido anche a 60 anni

Per rinforzare i muscoli del collo, abbiamo a disposizione un esercizio semplicissimo. Mettiamoci seduti con la schiena appoggiata e rilassata e incrociamo le braccia. Da qui proviamo a ruotare il collo prima a destra e poi a sinistra. Ogni volta dovremo stare fermi da un lato per 5-10 secondi. Ripetiamo 10 volte per lato ogni giorno.

Quando la muscolatura è già abbastanza forte e la pelle più elastica, possiamo provare un esercizio leggermente più impegnativo. Appoggiamo un gomito su un tavolo stabile e chiudiamo la mano a pugno. Appoggiamo il mento sopra la mano e apriamo la bocca facendo resistenza con il braccio. Quando sentiamo la tensione, fermiamoci finché non sparisce. Anche in questo caso 10 ripetizioni quotidiane dovrebbero essere sufficienti.

