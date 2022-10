Potremmo curare la cistite in modo naturale con questi segreti della nonna

Cercare di curare la cistite oggi non potrebbe essere più l’impresa di una volta. Grazie ai tanti farmaci e parafarmacie che medici e specialisti potrebbero consigliarci per migliorare la situazione. E pensare che una volta quando non c’era tutto questo, uno dei segreti per cercare di combattere questa fastidiosa infiammazione era bere tantissima acqua. Tradizione della nonna vorrebbe che una decina di bicchieri d’acqua a stomaco vuoto, sarebbero stati gli alleati più importanti per combattere la cistite. Cosa che ancora oggi potrebbe tranquillamente consigliarci il nostro medico, proprio per favorire l’espulsione dei batteri che alimenterebbero la cistite. Ma cerchiamo di capire se esistono altri sistemi naturali che potrebbero alleviare il fastidio e il dolore di questa infiammazione molto comune in entrambi i sessi. Allo stesso modo di una “collega”, che colpirebbe molti di noi ma che potremmo combattere con altri suggerimenti utili.

Curare la cistite dei bambini

Solitamente nelle creature più deboli, cioè i bambini, il pediatra potrebbe prescrivere, oltre all’assunzione di tanta acqua, la classica terapia antibiotica. In questo caso il ricorso ai farmaci sarebbe il rimedio più veloce, anche per lenire il dolore che il piccolo potrebbe ovviamente sopportare meno dell’adulto. Ma come nel caso dei genitori, anche per i più piccoli potrebbe essere utile il succo concentrato di mirtillo. Frutto rosso i cui nutrienti sarebbero degli ottimi alleati per la lotta ai batteri intestinali, alleati invece della cistite.

Come curarla se cronica

Potremmo curare la cistite in modo naturale con questi segreti, ma anche predisponendoci mentalmente a qualche sacrificio. Non sono pochi i soggetti che soffrirebbero della cosiddetta cistite cronica, ovvero quella che si potrebbe ripresentare anche 56 volte all’anno. Anche in questo caso il medico potrebbe indicare la classica cura antibiotica, unitamente come dicevamo sopra all’assunzione di acqua e succo di mirtillo. Problema della cistite cronica, come potrebbe ricordarci lo specialista che ci segue, sarebbe proprio dovuto ad alcuni antibiotici. Da una parte farebbero il loro dovere, combattendo l’infezione, ma dall’altra potrebbero intaccare anche i patogeni buoni dell’intestino, utili per migliorare il sistema immunitario. Per questo la scienza ricorda sempre che l’antibiotico deve essere prescritto dal medico e non preso in autonomia.

Potremmo curare la cistite in modo naturale con questi segreti della nonna

Attenzione poi che nel caso seguissimo alla lettera le indicazioni del medico, dovremmo anche rinunciare a qualcosa per migliorare più in fretta. Esisterebbero infatti alimenti e bevande che sarebbero veri e propri alleati della cistite. E ci riferiamo non solo ai classici alcolici e superalcolici, ma anche al tè e al caffè. Attenzione anche ovviamente alle spezie, ai cibi piccanti, ma anche ai dolci molto carichi e alle bevande zuccherate e gassose.

Lettura consigliata

Non solo collirio ma per curare la congiuntivite potremmo usare altri 2 sistemi