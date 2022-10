Quando viene a mancare una persona cara non sempre si è preparati di fronte alle molteplici faccende burocratiche da sbrigare. Ma la vita deve andare avanti e in un modo o nell’altro è necessario eseguire quanto prevede la legge se non si vogliono rischiare sanzioni. Ad esempio rischiano multe pesanti vedova ed eredi che non presentano al Fisco la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla morte del de cuius. Ma immediatamente dopo la morte del familiare o della persona cara, la prima cosa da fare è organizzare la cerimonia funebre. Potrebbe accadere che debbano essere proprio i familiari o persone molto vicine al defunto a doverne supportare i costi spesso anche piuttosto elevati. Per questo il nostro sistema tributario consente di portarli in detrazione nel 730 e ottenere il rimborso di quanto speso, adottando determinati comportamenti. A fornire tutte le regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate mediante la sua guida alle detrazioni.

Come scaricare nel 730 le spese funebri anche senza essere un familiare

È fondamentale saper che le spese funebri devono corrispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento. Pertanto sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di un loculo prima della morte. Rientrano invece tra le spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. Inoltre spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero purché la documentazione in lingua originale comprovante le spese porti una traduzione giurata in lingua italiana. Qualora invece sia in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione potrà anche essere trascritta ed eseguita dal contribuente. La detrazione compete fino ad un massimo di euro 1.550 per ciascun decesso. Dall’imposta si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di una persona. Ciò vuol dire che la detrazione spetta a prescindere dall’esistenza di un vincolo di parentela con il defunto. La detrazione inoltre spetta per intero ai titolari di reddito fino a 120.000 euro. Man mano che il reddito aumenta la detrazione decresce fino ad azzerarsi nel caso di un reddito pari a 240.000 euro.

Come ottenere la detrazione

Tuttavia non tutti sanno come scaricare nel 730 le spese funebri sostenute per un familiare o una persona cara. È necessario dimostrare di aver pagato le spese con mezzi tracciabili mediante la relativa annotazione in fattura. Nonché con ricevuta fiscale o documento commerciale da parte di chi effettua la prestazione. In alternativa, il pagamento potrà dimostrarsi mediante copia cartacea della transazione, ovvero ricevuta della carta di debito o credito, copia bollettino postale, MAV, estratto conto.

