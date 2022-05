Bruciare calorie, eliminare quei chili di troppo accumulati durante l’inverno e arrivare in piena forma in estate non è sempre facile. Non tutti hanno il tempo o la voglia di iscriversi in palestra. Eppure, quei rotolini sulla pancia e le maniglie dell’amore sono degli inestetismi molto odiati e che spesso ci mettono a disagio.

Naturalmente non esiste un metodo miracoloso che in breve tempo ci aiuta a far sparire questi problemi. Ma è necessario, come suggeriscono gli esperti, alimentarsi nel modo corretto. Seguire una dieta sana ed equilibrata potrebbe aiutarci a perdere peso e a rimanere in salute. Inoltre, sarebbe anche fondamentale non saltare i pasti principali, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e ridurre le quantità di sale e zucchero.

Potremmo avere glutei più alti e pancia più piatta senza andare in palestra grazie a questo oggetto che utilizziamo per le pulizie

Seguire un’alimentazione corretta potrebbe aiutarci a raggiungere il peso forma. Ma anche l’attività fisica sarebbe da non sottovalutare. Iscriversi in palestra potrebbe essere una buona idea. Ma non tutti sanno che anche delle semplici attività quotidiane aiuterebbero a bruciare delle calorie. Pensiamo ad una semplice passeggiata a passo sostenuto nel parco. Ma anche non prendere l’ascensore e salire delle semplici scale potrebbe farci bruciare calorie e tonificare maggiormente gambe e glutei.

Se non abbiamo il tempo di andare in palestra, possiamo anche allenarci in casa. Non dobbiamo comprare attrezzi sofisticati. Ma per rimetterci in forma potremmo anche utilizzare alcuni semplicissimi oggetti comuni. Ad esempio, non tutti sanno che possiamo allenarci utilizzando il manico di una scopa.

Esercizi

Gli esercizi da fare in casa sono davvero semplicissimi. Iniziamo con il classico squat. Divarichiamo le gambe e posizioniamo il manico di scopa sulle spalle e dietro al collo. Con l’addome contratto e la schiena dritta scendiamo fino a quando le cosce non sono parallele al pavimento. Ora possiamo risalire. Ripetiamo l’esercizio per 3 serie da 10 squat ciascuna.

Il secondo esercizio si effettua distesi sul tappetino. Dobbiamo eseguire semplici addominali utilizzando il manico di scopa. Ricordiamo di flettere le ginocchia, mentre le braccia devono essere distese in avanti. Eseguiamo 3 sessioni da 15 addominali. Anche l’ultimo esercizio è davvero semplice. Basta posizionare il manico di scopa dietro le spalle e piegare il busto prima da un lato del corpo e poi dall’altro. Eseguiamo 3 serie da 15 piegamenti. Grazie a questi 3 esercizi potremmo avere glutei più alti e pancia più piatta.

Lettura consigliata

Molti lo ignorano ma per tonificare gambe, glutei e proteggere il cuore basterebbe questo esercizio comodo e gratuito