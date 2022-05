Una vera icona di stile, la duchessa Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di eleganza. Tra abiti luxury e moda fast, è sempre in grado di trasmettere un glamour chic che forse solo Lady Diana era in grado di raccontare.

Non è infatti un caso che spesso le due figure vengano messe a paragone, anche per gli outfit scelti. Ci sono infatti alcuni look indossati da Kate Middleton che ricordano proprio quelli indossati dalla mamma di William.

Forse un caso? Nessuno mai lo saprà. Anche se, come ci insegna la storia, la scelta di un abito va sempre al di là, e quindi il colore scelto, il modello, il tessuto e il taglio non sono mai un caso.

Basti pensare al colore viola scelto da Kamala Harris. Una tinta tanto potente e d’effetto quanto ricca di significato. Insomma, quando questi grandi esponenti della politica o delle famiglie reali, soprattutto all’estero, scelgono un capo, questo non è mai casuale.

I capi indossati da queste personalità in pochissimo tempo diventano poi anche trend del momento. Se un tempo chi dettava la moda erano solo i giornali o gli influencer, adesso lo fanno anche re, regine, principesse e duchesse del Mondo. Un ritorno dunque al passato?

Ecco il colore dell’estate 2022 amato e già indossato dalla duchessa Kate Middleton

Indossato di recente appunto dalla duchessa per un’apparizione pubblica, è stato subito immortalato dai paparazzi. Un colore che in realtà già un pochino si vedeva in giro.

Parliamo del rosa corallo. Un colore apprezzatissimo nell’arredo per la casa, ma anche nell’alta moda. Un colore quindi non facile da portare, motivo per cui è raro trovarlo nel pret-à-porter. Ma perfetto per le occasioni importanti, perché colore che è in grado di vivere da solo.

Possiamo indossare un completo blazer pantalone, oppure un tubino o anche un vestito lungo morbido di questa tinta. La forza in questo caso sarà data dal colore.

Il rosa corallo è una particolare sfumatura del rosa che richiama l’arancione. Infatti il colore corallo è un colore brillante, molto usato e antichissimo, che fu scoperto nel 1513 e ancora oggi viene usato. In varie tonalità, certamente, ma è ancora presente nei nostri armadi.

Per l’estate allora scegliamo di indossare il rosa corallo, perché regalerà al nostro look un’aura reale e d’alta moda. Colore che possiamo abbinare con tantissimi accessori. Ad esempio, l’oro con il rosa corallo sta divinamente. Colore che possiamo abbinare anche ai cappelli tendenza dell’estate in crochet. Ed ecco il colore dell’estate 2022 amato e già portato dalla duchessa di Cambridge.

