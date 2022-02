Anche se siamo in pieno inverno e il freddo ci impone di indossare infiniti strati di maglioni e giacche, speriamo sempre di poter eliminare i nostri rotolini in eccesso sulla pancia.

Non manca poi tanto alla primavera e sarebbe bello indossare abiti più aderenti, senza doverci vergognare. Se cominciamo fin da ora a pensare di smaltire qualche centimetro nel girovita, sarà più semplice arrivare a dei risultati più duraturi nel tempo.

Perché per snellire pancia e fianchi è necessario affiancare ad una sana alimentazione delle regole salutari e un allenamento adatto alle nostre esigenze.

Soprattutto dopo i 40 anni è un po’ più complicato appiattire l’addome, ma non impossibile. Con una certa costanza, probabilmente riusciremo a tonificare e diminuire la massa grassa.

Per avere il ventre piatto e definito e ottenere un fisico asciutto, oltre tisane e verdura, ecco 3 esercizi tonificanti

Per contrastare l’effetto salvagente ci vuole del tempo ed è fondamentale sentirsi motivati e trovare la giusta concentrazione, come dice il detto “volere è potere”.

Quindi, innanzitutto, dovremmo chiedere ad un nutrizionista la dieta che si abbina al nostro stile di vita.

Potremo, poi, aiutare a sgonfiare lo stomaco con delle tisane naturali, utilizzando il finocchio, lo zenzero, la menta, la mela, la liquirizia. Tutte sostanze che potrebbero agevolare la fuoriuscita di gas e la digestione, favorendo anche un addome più scolpito.

Anche certe verdure di stagione potrebbero essere efficaci per arrivare all’obiettivo, come i carciofi, barbabietole, cavoletti di Bruxelles, zucca e sedano.

Questi sono alimenti buoni ma soprattutto adatti a ritrovare benessere e contrastare la pesantezza e il gonfiore. Tuttavia, senza movimento e un continuo esercizio fisico, non potremo avere il fisico che desideriamo.

Per avere il ventre piatto e definito, ad esempio, dovremo allenare gli addominali centrali, attraverso i crunch in tutte le sue declinazioni. Quindi quelli classici, inversi, laterali e a libretto, che si svolgono sempre seduti a terra. Non esageriamo con le serie se non siamo allenate e cominciamo poco alla volta.

Di grande aiuto l’esercizio della barca, ovvero “navasana”, consiste nel mantenere per pochi secondi una posizione a V. Seduti a terra solleviamo le gambe, tenendole dritte, e distendiamo leggermente la schiena indietro.

Un’altra tecnica

Facciamo anche qualche movimento di torsione del busto per tonificare i muscoli addominali e ridurre il punto vita.

In piedi, con le gambe leggermente divaricate o seduti, sempre con la schiena dritta, prendiamo un bastone della scopa dietro il collo all’altezza delle spalle. Poi pratichiamo delle torsioni del busto, anche quelli laterali.

Facciamo 15 ripetizioni per 3 volte con le opportune pause.

Prima di fare il nostro allenamento, ricordiamo di fare prima e dopo qualche minuto di riscaldamento e infine lo stretching, per evitare infortuni.