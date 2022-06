Più passano gli anni, più il nostro corpo perde elasticità e si rilassa sempre di più, provocando sulla pelle un effetto flaccido. A contribuire negativamente sono anche le diete drastiche, dove in breve tempo perdiamo molti chili, oppure in seguito a gravidanze o a stili di vita e alimentazione non equilibrate. Insomma, molti fattori sembrano contribuire all’invecchiamento cutaneo, mettendoci un poco in difficoltà.

A maggior ragione se non facciamo regolare attività fisica e ci avviciniamo alla menopausa, potrebbe essere davvero complicato sperare di avere una pelle tonica ed elastica. Per contrastare la perdita di elastina e collagene, potrebbero essere d’aiuto una dieta ricca di alimenti alleati della pelle ed anche dei prodotti naturali.

Oltre creme e oli per rassodare la pelle flaccida su braccia e cosce, a 50 anni tonifichiamo i muscoli anche con questi 4 esercizi

Inseriamo nelle nostre abitudini alimentari il consumo di frutta e verdura ricche di vitamine C ed E, e non sottovalutiamo l’idratazione. Beviamo, quindi, molta acqua durante il giorno, anche per espellere tossine e favorire la salute della pelle.

Potremmo anche ricorrere a specifici prodotti per drenare e tonificare la pelle, come creme e sieri con acido ialuronico e antiossidanti. In più, potrebbero essere d’aiuto anche degli oli naturali, aggiungendo anche dei massaggi da fare mentre li applichiamo.

Quindi, potremmo scegliere l’olio essenziale di geranio, al rosmarino, al limone oppure naturali come quello di mandorla, di jojoba o di argan. Dovremo distribuirli in tutto il corpo e non solo nelle zone più soggette ad accumulare adipe. Se creiamo una routine quotidiana, tra idratazione, massaggi ed esfoliazione, sicuramente la nostra pelle potrà solo trovare giovamento.

Oltre creme e oli per rassodare la pelle flaccida, alimentazione e buone abitudini, tuttavia, è necessario non essere sedentari e praticare qualche attività. Questo non significa solo fare piccole passeggiate, ma integrare il movimento con alcuni semplici esercizi per rendere i muscoli più sodi e tonici.

Un semplice allenamento in casa

Se abbiamo superato i 50 anni e non siamo molto allenati, potremo chiedere una consulenza in palestra o a un personal trainer, per stabilire il percorso migliore. Nel frattempo, se non abbiamo particolari patologie e disturbi articolari, basterà svolgere in casa qualche semplice esercizio.

Usiamo un bastone della scopa o un asciugamano per allenare le braccia rimanendo in piedi. Afferriamo con le mani le estremità e alziamole sopra la testa come a formare una “V”, poi abbassiamo le braccia fino a dietro la nuca.

Per allenare contemporaneamente braccia e gambe, facciamo una marcia sul posto veloce e con le ginocchia alte, pieghiamo le braccia portando le mani al petto. Per evitare pelle floscia sulle cosce, distendiamoci completamente su un tappetino, le braccia lungo i fianchi e, con le gambe tese, effettuiamo delle piccole sforbiciate.

Infine, facciamo gli affondi bulgari tenendo la gamba dietro con il piede poggiato su una sedia, mentre pieghiamo l’altra fino a creare un angolo retto.

Lettura consigliata

Oltre aloe e miele, per una pelle luminosa, liscia e levigata anche a 50 anni potrebbero essere utili questi ingredienti naturali