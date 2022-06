Le vacanze al mare si avvicinano e molti di noi non sono ancora pronti per la prova costume. Non è facile smaltire quel chiletto di troppo che abbiamo accumulato durante l’inverno.

Alcuni si iscrivono in palestra, altri preferiscono fare delle lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta. C’è anche chi si affida al rimedio dell’ultimo minuto. Una dieta fai da te, che promette di farci dimagrire molto velocemente.

Naturalmente consigliamo sempre di non fidarsi di questi metodi drastici, perché potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute. Meglio affidarsi alle cure di un dietologo professionista.

Come dimagrire senza andare in palestra

Per riacquistare un fisico snello e scolpito non è sempre necessario andare in palestra. Infatti alcuni di noi non hanno né il tempo e né la voglia di passare delle ore ad allenarsi. Ma come possiamo risolvere il problema?

Un soluzione potrebbe essere quella di evitare di prendere l’ascensore ogni volta che torniamo a casa. Fare le scale è esercizio gratuito, che potrebbe tonificare alcune parti del corpo e farci rimanere in salute.

Ma anche andare a fare la spesa evitando di prendere la macchina, potrebbe essere un’alternativa valida. Ecco che senza spendere neanche un soldo potremmo smaltire quel fastidioso chiletto di troppo.

Potremo avere addominali di ferro e fisico più tonico solo con questo esercizio da fare nel salotto di casa

Se siamo persone sedentarie, allora possiamo tranquillamente allenarci in casa. Non abbiamo bisogno di grandi attrezzi, ma solo di un tappetino. Ricordiamo che perdere peso non è facile ma neanche impossibile.

Sono tanti gli esercizi che possiamo svolgere da soli in casa. Ad esempio, negli ultimi anni sta spopolando il plank. Un esercizio che avrebbe la capacità di rafforzare addominali, spalle e schiena.

Ma non possiamo assolutamente lasciarci scappare anche un altro esercizio molo in voga, che prende il nome di hollow position. Estremamente utile per allenare tutta la muscolatura addominale e gli arti inferiori. La hollow position è una sorta di plank eseguito a testa in su.

Posizioniamoci con la schiena a contatto con il tappetino. Distendiamo le punte dei piedi e le braccia sopra la testa. Contraiamo l’addome e stacchiamo le spalle da terra. Facciamo la stessa cosa con i glutei e alziamo le gambe. Formiamo un angolo di circa 45 gradi. Non andiamo oltre.

Un esercizio apparentemente facile, ma che potrebbe nascondere delle insidie. Infatti, non stacchiamo mai la schiena dal tappetino e non inarchiamola, perché si potrebbero creare delle tensioni a livello lombare.

La testa deve rimanere sempre tra le braccia e gli addominali contratti. Iniziamo gradualmente fino a tenere la posizione per circa 30 secondi.

Con questo esercizio, potremo avere addominali di ferro anche allenandoci in casa.

