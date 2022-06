Potrebbe ridurre la cellulite questa bevanda ricca di antiossidanti e sembra incredibile che anche l’abbigliamento c’entri

La cellulite è un inestetismo molto diffuso, soprattutto nelle donne, di qualsiasi età. Non si tratterebbe di una malattia, ma di un disturbo fisiologico che riguarda l’alterazione del tessuto adiposo sottocutaneo. Si manifesta come dei piccoli buchi, che ricordano la “buccia d’arancia”, localizzati soprattutto nelle cosce, nei fianchi e nelle braccia.

La comparsa della cellulite si legherebbe alla ritenzione idrica, ossia a quella condizione per cui i liquidi verrebbero trattenuti. Tuttavia, alla base della sua formazione, potrebbero incidere anche dei disturbi metabolici e ormonali, disturbi legati alla circolazione, così come anche la cattiva alimentazione.

Come anticipato, non sarebbe una malattia da sconfiggere. Non vi sarebbero farmaci capaci di eliminarla. Tuttavia, con un sano ed equilibrato piano alimentare, con l’attività fisica e con qualche rimedio potrebbe essere ridotta.

Più che altro, dovremmo imparare a idratarci maggiormente. Tutti i nutrizionisti suggeriscono di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Bevendo, l’organismo sarà sempre idratato e, al contempo, elimineremo le tossine, attraverso la minzione.

Inoltre, più uriniamo e più ridurremmo la ritenzione idrica. Diciamo che, per ridurre la cellulite, il segreto consisterebbe proprio nell’azione contro la ritenzione idrica. Per fare ciò potrebbe essere utile una miscela di ingredienti drenanti.

L’alimentazione che farebbe urinare

Vi sarebbero degli alimenti che, grazie al loro contenuto di sostanze, vitamine e sali minerali, aiuterebbero a drenare. Infatti, potrebbe ridurre la cellulite questa bevanda ricca di antiossidanti composta da ananas, cetriolo, zenzero e sedano.

Ognuno di questi alimenti conterrebbe delle proprietà benefiche, ma soprattutto avrebbero un’azione drenante. Attraverso l’eliminazione dei liquidi in eccesso, si migliorerebbe la circolazione e, di conseguenza, la ritenzione idrica.

Sbucciamo l’ananas e il cetriolo, a meno che non piaccia la buccia, puliamo anche il sedano e prendiamo giusto un pezzo di zenzero. Inseriamo tutti gli ingredienti all’interno di un frullatore, oppure usiamo quello a immersione. Aggiungiamo anche dell’acqua naturale oligominerale. Azioniamo e, non appena avremo ottenuto un composto liscio ed omogeneo, spegniamo l’elettrodomestico.

Potrebbe ridurre la cellulite questa bevanda ricca di antiossidanti e sembra incredibile che anche l’abbigliamento c’entri

Potremmo bere questa bevanda al mattino, prima della colazione, oppure il pomeriggio, come spuntino. Questa bevanda rinfrescante potrebbe aiutare davvero ad idratare il nostro corpo, sgonfiandolo attraverso l’eliminazione delle scorie e riducendo, sempre più, la ritenzione idrica.

Tuttavia, vi è una cosa che potremmo fare per accelerare la diuresi. Almeno 10 minuti prima dei pasti, potremmo mangiare qualche fetta di cipolla. Certo, non piace a tutti e non lascerà un sapore gradevole in bocca, ma la cipolla sarebbe molto depurativa.

In ogni caso, sembra incredibile che anche l’abbigliamento possa aiutare in caso di cellulite. L’Istituto Superiore di Sanità suggerisce di indossare capi d’abbigliamento dal tessuto morbido e largo, nonché di indossare scarpe comode e non eccessivamente alte. Inoltre, anche la postura corretta sembrerebbe essere importante per ridurre la cellulite.

Quest’articolo è a titolo informativo, pertanto consigliamo di rivolgersi al proprio medico per tutti i dettagli necessari, soprattutto circa gli ingredienti menzionati.

