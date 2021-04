Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare cantava Domenico Modugno. E aveva ragione.

Il mare è una delle risorse più affascinanti da scoprire che si abbiano sul nostro pianeta. Attraverso esso si sono sviluppate le prime civiltà e i primi organismi. Anche l’economia ha avuto un impulso fondamentale per l’umanità grazie al mare, perché non solo molte materie prime ma anche alimenti sconosciuti sono stati introdotti in Europa dai famosi navigatori e scopritori dei “nuovi mondi”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La ricchezza del mare non si ferma soltanto a questo. Oltre ad essere fonte di alimentazione per tutti i popoli della Terra, in questo articolo ci occuperemo degli aspetti squisitamente salutari che esso ci offre.

Uno di questi è il suo supporto al peso-forma.

Attualmente è la primavera a farci compagnia ma l’estate è quasi alle porte e dobbiamo tenerci pronti per la prova costume. Come fare? Sembra incredibile ma grazie a questi fantastici abitanti del mare si dimagrisce.

Le alghe marine

Sembra incredibile ma grazie a questi fantastici abitanti del mare si dimagrisce: parliamo delle alghe marine, le quali rappresentano una delle forme vegetali più diffusa sulla Terra.

Negli ultimi anni, la moderna industria fitocosmetica ha sviluppato la pratica della raccolta delle alghe per produrre:

Creme e fanghi, utili per combattere gli inestetismi della cellulite

Compresse che fungono da coadiuvanti nella dieta per aiutare a ridurre il senso di fame.

Inoltre, le alghe sono fonti essenziali di iodio e di selenio, le cui proprietà benefiche per la tiroide sono ormai note. La carenza di iodio, infatti, è deleteria per la tiroide poiché ne riduce la produzione di ormoni necessari all’accelerazione del metabolismo e all’eliminazione dei grassi in eccesso.

Alghe a parte, è consigliato recarsi spesso al mare soprattutto per respirarne a pieni polmoni la profumata brezza, anch’essa ricca di iodio.

Meno usata in Occidente, l’alga marina è una delle protagoniste nell’arte culinaria orientale. Come le nostre verdure, l’alga viene utilizzata nelle diete povere di grassi, in quanto è quasi priva di calorie.

Inoltre, favorisce la diuresi contrastando così la ritenzione idrica.

Bisogna ricordare, comunque, che non solo le alghe aiutano a dimagrire ma anche e soprattutto colui che le ospita: il mare. Nuotare fa altrettanto bene alla salute e aiuta a dimagrire.