La bella stagione è sinonimo di vita e vitalità e, così come accade agli esseri umani, anche gli animaletti che popolano case e giardini cominciano a svegliarsi e a far avvertire la propria presenza.

È il caso delle formiche che, con i primi caldi, cominciano ad uscire dai propri rifugi alla ricerca di cibo di cui approvvigionarsi per l’inverno. Per tale ragione, capita spesso di ritrovarle in cucina a racimolare molliche di avanzi di cibo o qualsivoglia alimento. Ma oltre a popolare le nostre case, le formiche in questa bella stagione vagano anche per i giardini.

Per eliminare formiche e scarafaggi da casa e giardino basta un solo prodotto efficacissimo utile anche per togliere le macchie di ruggine

Una presenza, quella delle formiche, silenziosa, ma alquanto fastidiosa. Per allontanarle, pertanto, si possono utilizzare diversi metodi chimici o anche fai da te.

La soluzione più diffusa è l’uso di prodotti chimici appositamente formulati. Ma potremmo anche decidere di utilizzare prodotti più naturali, come la farina di polenta, che è mortale per le formiche.

Un grande alleato dentro e fuori casa

Tuttavia, per eliminarle totalmente da casa e giardino, potremmo utilizzare un solo prodotto, il borace.

Il borace è una polvere che si ottiene dalla miscela di acido borico e soda, facilmente acquistabile in commercio.

Un ottimo prodotto per eliminare le formiche da casa. Infatti basterà cospargere piccole superfici in diverse zone di casa per attirare le formiche, che lo scambieranno per zucchero. Le stesse lo porteranno poi nella tana dove, una volta ingerito, si rivelerà fatale, eliminando così il problema alla radice.

Utile anche per eliminare scarafaggi, pesciolini d’argento e pulci. Basterà cospargere le superfici popolate da questi insetti per depennare il problema.

Molto efficace anche per togliere la ruggine da qualsiasi superficie, come acciaio e ferro, ma anche dai pavimenti. Basterà miscelare 2 cucchiai di borace con il succo di un limone e versare sulla superficie interessata. Lasciar agire per circa 30 minuti e comunque al massimo per60 minuti, poi risciacquare. Il risultato è formidabile, infatti le macchie di ruggine saranno sparite.

Mille e uno usi

Davvero perfetto per eliminare formiche e scarafaggi da casa, il borace si rivela molto utile in ambito domestico. Infatti può essere utilizzato per svolgere al meglio numerose faccende di casa.

Utile per la pulizia del bucato, ma anche per eliminare la muffa e il calcare da doccia, rubinetti e per scrostare il WC.

Controindicazioni

Il borace va utilizzato con cautela e mai ingerito, in quanto è tossico. Per la stessa motivazione è preferibile non adoperarlo se in giro per casa ci sono bambini o animali domestici. Le sue esalazioni infatti possono rivelarsi tossiche per i piccoli di casa e per gli amici pelosi. Può tranquillamente essere adoperato per svolgere faccende domestiche, con l’uso di guanti, e dopo il suo utilizzo dovrà essere ben risciacquato.

