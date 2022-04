In queste ore della vigilia di Pasqua le nostre attenzioni sono concentrate essenzialmente sulla ricerca di ricette, previsioni meteo e località per una gita in famiglia. E, proprio in tema di gite, vogliamo suggerire ai nostri Lettori questa località amena. Mentre, per quanto riguarda le ricette, invitiamo alla lettura finale. Ma, potremmo inserire anche un quarto argomento particolarmente richiesto e ricercato in questo periodo: l’oroscopo. Perché si sa che la primavera è una seconda rinascita e l’oroscopo si riaccende con essa per lanciarsi nel periodo clou dell’anno. Vediamo allora gli ultimi protagonisti prima di aprire le uova di Pasqua e gustare quelle sode di Pasquetta.

Belle notizie in arrivo per la Vergine

Scrivere ormai che l’Ariete è in vetta alla classifica di aprile è scontato e noioso. Qualsiasi rubrica di oroscopi non fa che sottolineare quanto questo segno sia fortunato e vincente. Anche per Pasqua sarà così, con successi al lavoro, ma anche nelle vincite e negli investimenti. Lasciamo però l’Ariete e occupiamoci della Vergine, che finalmente vedrà un periodo più roseo della sua vita. Le stelle parlano di un po’ di caos nella vita sentimentale, ma non dovuto a crisi o incomprensioni. Piuttosto, soprattutto per i rapporti di lunga data, ci sarebbe il desiderio di tornare all’antica passione. Cosa che però purtroppo non sempre accade. Le liete novelle potrebbero invece arrivare grazie alla sponsorizzazione di Mercurio e della Luna. Qualche gratificazione economica, anche insperata e la possibilità che qualcosa cambi in meglio al lavoro.

Potrebbe essere una Pasqua magica e piena di soldi per questi 3 segni fortunati mentre sono previsti guai per il Leone e delusioni amorose per i Gemelli

Attenzione che il re della Savana, il mitico Leone, nel periodo Pasquale potrebbe ritrovarsi con gli artigli spuntati. Abbastanza triste la situazione amorosa, con poche possibilità per i single e qualche crisi passeggera per le coppie affiatate. Ma le delusioni peggiori arrivano dal lavoro, dove non c’è una giusta proporzione tra impegno e riconoscimenti. Con tutte queste difficoltà, a risentirne potrebbe essere la salute, con dei momenti di stress e abbattimento. Meglio guardare con ottimismo a maggio, che secondo le previsioni potrebbe invece portare qualche buona novità.

Ultimo ma non per importanza

Potrebbe essere una Pasqua magica, infine per l’Acquario che dovrebbe ricevere dei soldi inattesi. Le stelle starebbero allestendo una giornata a dir poco magica per questo segno nelle prossime ore. Ma siccome è Pasqua, potrebbe trattarsi di una vera e propria sorpresa.

