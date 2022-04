Non sempre i contributi volontari INPS possono essere versati per avere la pensione a 71 anni con 5 anni di contributi

Attraverso il versamento dei contributi volontari è possibile perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere alla pensione. Al lavoratore cui manca, quindi, qualche anno di contributi per raggiungere i 20 anni necessari al trattamento di vecchiaia può utilizzare questo metodo. Ma allo stesso modo può versare i volontari anche chi necessita ancora di qualche anno per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata. O per raggiungere qualsiasi requisito contributivo previsto per l’accesso alla quiescenza. Non sempre i contributi volontari possono essere riconosciuti al lavoratore ed in alcuni casi l’INPS nega l’autorizzazione al versamento.

Tutti i pro dei versamenti

Si possono versare contributi volontari per valorizzare in termini previdenziali in periodo in cui non si presta attività lavorativa. Se, ad esempio, per un periodo si decide di non lavorare per dedicarsi alla famiglia o allo studio si può fare in modo che non resti un buco nei versamenti. Proprio versando i volontari.

Si tratta, quindi, di un istituto molto utile per avere una continuità di versamenti. Ed il fatto che l’onere sostenuto sia interamente deducibile dal reddito non può che essere un ulteriore incentivo per utilizzarlo. Come tutti gli istituti previsti dall’INPS anche per il versamento dei contributi volontari è necessario essere in possesso di specifici requisiti.

Non sempre i contributi volontari possono essere versati per avere la pensione a 71 anni con 5 anni di contributi

Per essere autorizzati al versamento dei contributi volontari è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di contributi accreditati. In alternativa bastano anche 3 anni a patto che si collochino nel quinquennio precedente.

Poniamo il caso che un soggetto voglia accedere alla pensione di vecchiaia contributiva. La misura raggiungibile a 71 anni di età richiede solo 5 anni di contributi accreditati per l’accesso. Si potrebbe, quindi, pensare “Verso i 5 anni di contributi con i volontari per andare i pensione a 71 anni”. Il ragionamento non sarebbe sbagliato. Ma in assenza di contributi effettivi già versati l’autorizzazione al versamento dei volontari non verrebbe concessa. E di fatto, una persona priva di contribuzione non può decidere di versare contributi volontari.

Un soggetto che non ha mai lavorato non potrebbe raggiungere la pensione di vecchiaia contributiva, versando volontariamente. La misura, infatti, pur richiedendo solo 5 anni di contributi necessita anche di qualche contributo obbligatorio. E nello specifico servirebbero almeno 3 anni di versamenti obbligatori per poter raggiungere, poi, il requisito dei 5 anni con i volontari.

