Potrebbe essere spettacolare la borragine per la nostra pelle e come potremmo cucinarla

Ci sono tante piante in natura che potrebbero apportare benefici alla nostra salute. Questo perché presentano tante proprietà benefiche che consentono al nostro organismo di ricevere dei miglioramenti. Queste stesse piante possono essere anche consumate a tavola, attraverso ricette gustose e salutari. Oggi andremo a conoscere più nel dettaglio la borragine.

Cos’è la borragine?

È una pianta definita officinale. Definiamo officinale una pianta che può essere utilizzata per scopi terapeutici, anche a livello erboristico. La possiamo trovare, che cresce spontaneamente, in tutta Italia. È diffusa in tutta l’Europa e in parte dell’America Centrale. Si serve di temperature miti e zone ben soleggiate. Il sapore ricorda molto quello del cetriolo, fresco e leggero.

Potrebbe essere spettacolare la borragine per la nostra pelle e come pulirla

Abbiamo detto quindi che questa pianta presenterebbe diverse funzioni benefiche. Andiamo a conoscerle più nel dettaglio. Prima di tutto possiamo dire che presenta un’ottima capacità antiossidante e antinfiammatoria. Questo è un punto a favore soprattutto per chi soffre di malattie che sono proprio legate ad un’infiammazione. Un esempio potrebbe essere l’artrite reumatoide ma ne esistono veramente tante altre. È anche utile in altri casi, come ad esempio i soggetti asmatici. Infatti andrebbe a ridurre i sintomi tipici di una persona asmatica. È spettacolare la borragine per la nostra pelle, infatti in antichità era usata anche per curare ferite e dermatiti.

Si mangia cruda o cotta?

È preferibile mangiare questa pianta cotta. Infatti alcuni studi su questa pianta, hanno evidenziato la presenza di sostanze cancerogene. Ovviamente tutto è legato al consumo che se ne fa e alle quantità. Se capita di mangiarla qualche volta cruda non succede niente, ma viene sconsigliato. Si possono creare delle ricette gustose.

Bisogna specificare che è ricca di vitamine, come la vitamina C. Sappiamo molto bene come quest’ultima sia essenziale per rafforzare il sistema immunitario. Sin da piccoli i nostri genitori ci facevano bene succhi, frullati o spremute ricche di vitamina C proprio per non prendere il raffreddore o altri malanni. Contiene anche grassi buoni e vitamina B, ottima per il funzionamento ottimale del metabolismo.

Come potremmo usarla in cucina

Conosciuti i suoi benefici è essenziale sapere ora come poterla integrare nella nostra alimentazione. In Liguria sono super famosi i ravioli con la borragine, in aggiunta mettono anche le foglie fritte. Ma questo non è l’unico metodo. Ad esempio potremmo creare delle deliziose frittelle. Basteranno solo qualche foglia, la farina, un uovo e un bicchiere di acqua frizzante. Mescoliamo il tutto e formiamo delle classiche frittele. Le possiamo sia fare al forno, per una ricetta più dietetica, che fritte.

Come pulirla

Prima di consumarla è necessario conoscere anche come pulirla. Sui gambi è presente una sorta di peluria, che non andrà tolta perché si toglierà da sola quando andremo a cuocerla. Scegliamo le foglie più tenere e mettiamole in una ciotola con acqua ben fredda. Lasciamo in ammollo per circa 10 minuti e aggiungiamo il bicarbonato che ha molte proprietà per la nostra salute. Basterà solo un cucchiaino. Sciacquiamo sotto acqua corrente una foglia per volta e facciamo poi scolare. Così avremo pulito benissimo le foglie e sono pronte per essere mangiate.