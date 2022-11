Pianeti alleati di 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna in amore a novembre e dicembre

Il mese di novembre è arrivato e ci si avvicina lentamente al periodo natalizio e alla fine dell’anno. Per molti questo 2022 è stato un anno complesso, ricco di difficoltà e imprevisti a cui si è dovuto cercare una soluzione. Per il Leone, ad esempio, l’ecatombe si è verificata su più fronti, da quello sentimentale al lavorativo. Alcuni segni zodiacali, poi, si sono rivelati più irascibili del previsto per via di problemi e di un carattere difficile. Certo è che discutere con le persone appartenenti a questi segni zodiacali potrebbe apparire davvero complicato. Negli ultimi mesi dell’anno, tuttavia, la fortuna sembrerebbe tornare per alcune persone che beneficeranno dell’appoggio dei pianeti. Tra questi troviamo gli appartenenti a 3 diversi segni zodiacali, Gemelli, Acquario e Sagittario. Tre segni molto interessanti a cui non mancheranno i successi né sul lavoro che in amore.

Pianeti alleati di 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna e che vivranno un periodo intenso

Gli Acquari vivranno un periodo molto intenso, specialmente dal punto di vista sentimentale. Non mancheranno avventure e flirt, bisognerà solo avere il coraggio di mettersi in gioco. Per chi vive una relazione serena non si manifesteranno particolari complicazioni. Si consiglia, però, di mettere da parte l’orgoglio e di affrontare i problemi, nel caso dovessero sorgere. Dal punto di vista finanziario attenzione alle spese impreviste che potrebbero creare tensioni in famiglia o nella coppia. Meglio ponderare bene le scelte e rimandare le spese più grandi per il prossimo anno. Buona la ripresa per i liberi professionisti che dopo i problemi riscontrati durante lo scorso anno porteranno, finalmente, a casa molte soddisfazioni. Gli Acquari ascendente Vergine potrebbero riuscire a recuperare un rapporto ormai logorato, ci vorrà saggezza e pazienza ma è qualcosa di fattibile.

Gemelli

Per i nati sotto al segno dei Gemelli i mesi di novembre prima e dicembre poi saranno ricchi di prospettive allettanti. Sul lavoro potrebbe sorgere qualche problema di natura economica, magari un mancato versamento. Tuttavia tutto di facilmente risolvibile. Buone notizie per chi ancora aspetta notizie per un nuovo lavoro, infatti nella prima metà di novembre potrebbero arrivare ottime novità. Un lavoro a tempo pieno o part-time permetterà di mettere qualche soldo da parte. Ci vorrà, però, un po’ di pazienza in amore dal momento che potrebbero sorgere alcune discussioni nelle coppie.

I single dovrebbero cominciare a guardarsi attorno e, soprattutto, cercare di mettere ordine nella confusione mentale. Infatti, sono molti i Gemelli attratti da due o più persone diverse. Importante cercare di mettere in chiaro la situazione per il bene di tutti. I Gemelli ascendente Leone dovranno prendersi una pausa per pensare a come dare una svolta alla propria vita.

Sagittario

Per i Sagittari il 2022 è stato un anno di svolta, in molti hanno cambiato lavoro o iniziato una nuova attività. Importante riuscire a conciliare il vecchio e il nuovo sia sul lavoro che nei sentimenti. Un nuovo amore potrebbe avere solcato i cieli del Sagittario, tuttavia questo potrebbe allontanare gli amici che potrebbero, infatti, sentirsi esclusi. Ottimo riuscire a conciliare le situazioni magari portando ufficialmente il partner nel gruppo. Anche in questo caso, attenzione alle spese impreviste che potrebbero scombussolare gli equilibri. Per i Sagittari ascendente Pesci soldi in arrivo proprio in questo periodo. Pianeti alleati di 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna proprio a novembre e a dicembre.