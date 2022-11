È la Danish mermaid waves ed è l’ultima tendenza capelli della stagione che sta incantando tutte

Un look romantico ed elegante che arriva da lontano sembra fare da padrone a quello che sarà il trend hair della prossima stagione autunnale. Un look sofisticato, ma al tempo stesso dall’effetto nature, che convincerà anche le più scettiche.

Perché chi ha detto che è necessario passare ore e ore davanti allo specchio con infiniti prodotti di styling per creare un’acconciatura superlativa. Pochi e semplici prodotti per realizzare un look sensazionale da sfoggiare in diverse occasioni. Da quelle più rilassate fino ad arrivare alle serate glamour.

From Scandinavia with love

Un look che arriva dritto nel nostro Paese dalla fredda Scandinavia, regione che comprende Svezia, Danimarca e Norvegia. E proprio da uno di questi tre paesi arriva il nuovo trend.

La moda scandinava e anche l’interior design si contraddistingue da linee minimali, colori neutri, shape confortevoli e sovrapposizioni. Il modo in cui il colore è abbinato in casa è molto importante e ci sono delle regole di design da seguire. Tessuti pregiati su pull, e per la stagione fredda vanno di moda di un colore speciale, e long coat fanno da padrone. Una moda che guarda molto al dettaglio arricchito da gioielli texture preziose.

E il look scandinavo spesso entra nelle nostre case grazie a grandi aziende del design come Ikea, Hay, Normann Copenhagen o Stelton.

È la Danish mermaid waves ed è l’ultima tendenza capelli che arriva dalla Danimarca

Il nuovo trend arriva precisamente dalla Danimarca. Dove abbiamo la famosa scultura della Sirenetta di Eriksen che si trova all’ingresso del porto di Copenaghen, oggi uno dei simboli della città.

Ma che sia la Sirenetta di Eriksen o quella della Disney, il capello di lei aveva delle leggere e morbide onde. E il trend per questa stagione da rifare a casa è proprio quello della Sirenetta.

Un capello lungo e setoso, brillante e morbido. Impossibile da realizzare? Assolutamente no, basta seguire dei semplici passaggi, usare i prodotti corretti e i nostri capelli saranno come quelli di Ariel.

Come fare le Danish mermaid waves

Tutto ha inizio dal lavaggio e dall’asciugatura. Infatti dopo averli lavati, e l’ultimo risciacquo cerchiamo di farlo con acqua fredda, avvolgiamo i capelli in un panno di microfibra che andrà a eliminare l’umidità. Ora passiamo all’asciugatura usando un asciugacapelli deumidificatore, in commercio ce ne sono vari. Una volta che abbiamo asciugato i capelli, che dovranno comunque ancora restare leggermente umidi, possiamo passare alla piega.

Per fare la piega

Prima di passare alla piega adagiamo sui nostri capelli un prodotto per renderli luminosi e setosi. Una volta compiuto questo procedimento per fare la piega prendiamo il nostro cono per le onde e passiamolo su tutti i capelli. Come risultato finale dovremmo avere dei mega boccoli.

Ora è il momento di prendere una spazzola e passarla tra i capelli usando nello stesso momento anche un getto d’aria fredda che andrà a fissare la piega.

Fatto ciò sistemiamo bene le onde con le mani e apriamo definitivamente i boccoli. Risultato finale delle bellissime e morbidissime onde sui capelli. È la Danish mermaid waves ed è l’ultima tendenza capelli che sta spopolando.