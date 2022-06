Avere una casa profumata, ordinata e pulita, anche quando si ha poco tempo a disposizione, è il sogno di tutti. Ma purtroppo, tra il lavoro e gli impegni familiari, non è così facile dedicarsi alle faccende domestiche.

Le pulizie, seppur necessarie e indispensabili, ci fanno perdere del tempo e in più sono noiose e faticose. Ogni giorno dovremmo occuparci della casa, soprattutto di quegli spazi che utilizziamo più spesso e che potrebbero diventare il covo di germi e batteri.

Potrebbe diventare il nascondiglio perfetto per germi, batteri e insetti questo spazio della casa che molti trascurano durante le pulizie

Eliminare la polvere, lavare il pavimento, igienizzare il bagno, spesso non basta per esseri sicuri di vivere in un ambiente completamente pulito.

Infatti, esistono dei luoghi della casa che durante le normali pulizie, prendiamo poco in considerazione. Quanti di noi, durante le faccende domestiche, dimenticano di spostare i mobili. Anche se alle volte è una grande fatica, questa è un’operazione estremamente necessaria. Sotto i mobili, infatti, si accumulano la polvere, lo sporco e anche qualche animaletto fastidioso.

Armiamoci di pazienza e spostiamo, ad esempio, i comodini, il comò, l’armadio o i mobili del corridoio. Per rimuovere la polvere possiamo utilizzare la scopa o l’aspirapolvere. Terminata questa operazione laviamo il pavimento, utilizzando dell’acqua e un detersivo neutro.

Prima di rimetterli nella loro posizione iniziale, ricordiamo di lavare il retro dei mobili, utilizzando acqua e sapone di Marsiglia.

Non solo mobili

La polvere riesce ad insediarsi nei posti più scomodi e nascosti della casa. Infatti, lo spazio dietro e sotto i mobili, non è l’unico luogo della nostra abitazione dove potrebbe accumulassi lo sporco.

Ad esempio, dietro e sotto il divano potremmo trovare acari, polvere e in alcuni casi anche residui di cibo. Per procedere alla pulizia profonda dobbiamo necessariamente spostarlo in avanti. Utilizziamo acqua e sapone neutro per lavare il pavimento.

Analizziamo il bagno. Molti di noi in questa parte della casa hanno sistemato la lavatrice. È facile che dietro questo elettrodomestico si accumuli la polvere, ma anche sporco e capelli. Spostiamola in avanti con regolarità e procediamo alla normale pulizia.

Spesso non ci pensiamo ma anche sotto al tappeto potrebbero nascondersi delle brutte sorprese. Non preoccupiamoci solo di pulire questo oggetto, ma spostiamolo e igienizziamo accuratamente anche il pavimento, perché potrebbe diventare il nascondiglio perfetto per germi e polvere.

