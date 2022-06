Diversi nostri oscillatori sia di breve, che di medio e lungo termine presentano divergenze rialziste. Cosa attendere? Al momento non ravvisiamo pericoli anche se domani i mercati decideranno se continuare o meno il rialzo.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:39 della giornata di contrattazione del giorno 8 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.422

Eurostoxx Future

3.789

Ftse Mib Future

24.240

S&P 500 Index

4.157,43.

Il bottom annuale è stato già segnato? Potrebbe essere

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 3 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Momento particolare e si contineurà a procedere day by day.

Domani i mercati decideranno se continuare o meno il rialzo. Quali sono i livelli da monitorare?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.480. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.858.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.788. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.628.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.100. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.760.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.073. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Mantengono i Long in corso.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

La situazione grafica è indecisa ma tutti gli oscillatori di brevissimo sono ancora girati al rialzo. Se non cambierà qualcosa, i prezzi apriranno sui minimi di giornata e poi chiuderanno sui massimi. Pericoloso uno scenario diverso, in quanto aprirebbe subito spazio a nuove giornate di sell off.

