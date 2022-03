Conoscere in modo approfondito i cibi può aiutarci a sfruttarne ogni proprietà, così da poter cogliere tutti i benefici possibili per la nostra salute. Informarsi, comprendere i nutrienti di ogni alimento e cercare di inserire i giusti cibi nella nostra quotidianità, ci permetterà di proteggere la nostra salute. Ovviamente, non possiamo e non dobbiamo fare tutto da soli. Infatti, prima di inserire qualsiasi alimento nella vita di tutti i giorni, dovremmo sempre confrontarci con il nostro medico di fiducia. Un esperto potrà darci delle indicazioni concrete e sicure, che sicuramente ci aiuteranno a non commettere errori.

La triglia, il gustosissimo pesce che farebbe bene alla nostra salute proteggendo l’organismo e che aiuterebbe anche la nostra linea

Oggi ci concentriamo in particolar modo su un buonissimo alimento, che potrebbe avere diversi benefici per il nostro corpo. Stiamo parlando della triglia. Moltissimi già conosceranno di sicuro questo pesce. E altri, invece, forse non ne sono così esperti, ma l’avranno certamente assaggiato almeno una volta nella vita. Questo alimento, con le sue carni sode, si presenta con livelli di colesterolo bassissimi, che quindi ci potrebbero aiutare a controllare i livelli troppo alti nel sangue. Lo spiega nel dettaglio Humanitas, che ci presenta anche altre proprietà di questo buonissimo pesce da sfruttare senza alcun dubbio.

Non solo per una pancia piatta dopo i 50 anni e colesterolo al minimo ma anche per sviluppo e tessuti potremmo puntare su questo alimento gustosissimo

La triglia, data la presenza minima di carboidrati, oltre che di colesterolo come avevamo appena accennato, è spesso consigliata per le diete ipocaloriche. Quindi, se sogniamo un ventre piatto e stiamo cercando di raggiungere questo obiettivo, il pesce che stiamo indicando potrebbe essere un validissimo alleato. Nonostante presenti diversi grassi, infatti, è fortemente digeribile, quindi può essere una scelta azzeccata, come avevamo già sottolineato in questo nostro precedente articolo, dove riportiamo delle informazioni utili riguardo l’alimento. Ma non è finita qui. Infatti, la triglia presenta delle proteine fondamentali per la riparazione dei tessuti e, soprattutto, per lo sviluppo durante la crescita.

L’ossigenazione dei tessuti, inoltre, è coinvolta, perché il fosforo presente nella triglia può essere importantissimo in questo ambito. Ovviamente, la triglia è sconsigliata anche agli allergici. Dunque, non solo per una pancia piatta dopo i 50 anni, ma anche per altre diverse ragioni, sappiamo che potremmo puntare su questo ingrediente, che presenta anche delle quantità di colesterolo infinitesimali. Ovviamente, prima di introdurre la triglia nella nostra alimentazione, confrontiamoci sempre con il nostro medico di fiducia. Infatti, solo un esperto potrà dirci se questo cibo può fare o meno al caso nostro.

